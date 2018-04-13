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AK Partili vekilden MHP ile ilişkileri gerecek çarpıcı iddia

AK Partili vekilden MHP ile ilişkileri gerecek çarpıcı iddia

AKP Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialarda bulunarak konunun muhataplarından cevaplar istediğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 21:32 - Güncelleme: 13-04-2018 21:32

AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Eline çok ciddi belgeler ulaştığını ifade eden Özdağ sorduğu sorulara cevap verilmesi konusunda çağrıda bulundu.
 
AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, Gazete Baykuş’tan Murat Türk’e yaptığı açıklamada “Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum. Kendinize güveniyorsanız sorularıma yanıt verin” dedi.

Selçuk Özdağ, “Manisa’daki Uzunburun katı atık tesisleri ile ilgili tarafıma ihbarlar ulaşıyor. Kimyasal maddelerin çevreye verdiği zarara dair elimde fotoğraflar var. Arıtma tesisinde biriken çamurlar Akhisar ilçesine götürülüyor. Manisa çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile görüştüm. Atıklardaki arsenik miktarını ölçmek için numune aldıklarını, Tubitak’a gönderdiklerini belirttiler. Tubitak’ın gerekli incelemeyi yapabilmesi için kanuni açıdan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretini yatırması gerekiyor. İki defa yazı yazılmasına rağmen ücret yatırılmamıştır. Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum: Kendinize güveniyorsanız, Uzunburun katı atık tesislerine güveniyorsanız, Akhisar ilçesine götürülen çamurun insan ve hayvan sağlığına zarar vermediğini iddia ediyorsanız Tubitak’a numune inceleme ücretini neden yatırmıyorsunuz? Aksi halde şaibeli duruma düşeceksiniz. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi vereceğim” ifadelerini kullandı.

“ELİME ÇOK CİDDİ BELGELER ULAŞTI”

Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında yaşananlar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’a yapılan bağışlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Özdağ, “Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağış yapan iş adamlarının belediye ile ticari ilişkisi var mıdır? Aynı iş adamları eğitim, sağlık ve benzeri alanlara bağışta bulunmuşlar mıdır? Bu konu ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi vereceğim. Cengiz Ergün, AK Parti Büyükşehir Belediyesi meclis grubu ile beni karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Şark kurnazlığı yapıyor. Ne yaparsa yapsın Manisa Büyükşehir Belediyesini alacağız. Elime çok ciddi belgeler ulaştı. Zamanı geldiğinde açıklayacağım” dedi.

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  • Misafir 13 Nisan 2018 21:53 Eğitim seviyesi düzeyinin artması ile birlikte Müslümanlar arasında da aydınlanma kaçınılmaz olacak!...

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