AK Partili Ünal'dan erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçimlerin kendi tarihinde yapılacağını, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine de sert çıkan Ünal, CHP liderinin kullandığı dili "bölücülük" olarak nitelendirdi.

Ünal, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine, "DEAŞ'ı alt eden güçler payesi verilen PYD/YPG'nin bir balon olduğunu", Türkiye'nin, 2 ayda Afrin bölgesini terörden temizleyerek gösterdiğini dile getiren Ünal, bölgede ilk etapta, arazinin temizlenerek sivillerin kullanacağı hale getirileceğini ve sonrasında da halkın kendi nüfuslarına göre temsil edilecekleri yerel meclisin kurulmasıyla Afrin'de de huzurun sağlanacağını ifade etti.

ABD'NİN MÜNBİÇ AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin tezlerinin belli, kaygılarının son derece açık olduğunu ifade eden Ünal, Menbiç ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği sözler bulunduğunu anımsattı. Ünal, "Biz de bu konuda açık bir şekilde şunu söylüyoruz; sadece Münbiç değil, aynı zamanda Ayn El Arap'tan yukarıya Kamışlı'ya kadar bizim bütün sınır hattımızda herhangi bir şekilde, bir terör unsurunun bulunmasına tahammülümüz olmadığını ifade ettik." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİNE TEPKİ

Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği günden beri kullandığı dil, tefrikacı bir dil. Biz toplumu kutuplaştırmıyoruz. Anayasa'nın amir hükmünce Meclis İçtüzüğüne göre olağanüstü hal ilan edilen günü, siz sivil darbe olarak nitelendiriyorsunuz. Sarayın polisi, halkın polisi, sarayın yargısı, halkın yargısı...Bu bölücülüğü Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir noktaya getirdi ki şimdi artık şehitleri de ikiye bölüyor, 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler gibi. Şimdi bu dil çok tehlikeli ve 'Militan istiyorum' dedi geçen gün, yani siyaseti militarize etmek isteyen ve kendi militanlarının nefretini diri tutmak isteyen bir dil ve üsluptan konuşuyoruz.

"CHP'NİN Kİ ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI"

Bunun gerekçelerini tartışabiliriz, diyebiliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı öyle bir noktaya gelmiştir ki düşmanımın düşmanı dostumdur diye bakıyor. Bu durumda AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a düşman olan bütün yapıları, CHP kendisine yakın ve iş birliği içerisine girilebilir olarak görüyor ya da diğer bir seçenek kalıyor geriye; CHP bu 8 yıllık söylem ve siyasal pozisyon analizine baktığınızda, CHP'nin bu 8 yılını değerlendirirken, 2010'daki kaset operasyonuyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, Türkiye'ye dönük yapılan operasyonların aparatı durumunda diyebilirsiniz. Başka bir seçenek yok.

CHP'NİN FETÖ DAVASINDAKİ TUTUMU

15 Temmuz FETÖ davaları sonuçlanacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Şu anda CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu davaları bozması için bütün altlığını oluşturmuş durumda. Darbeciler çok adil bir ortamda, şeffaf bir şekilde, kameraların önünde, bütün insan hakları ve hukuk dikkate alınarak yargılanıyor mu? Soruyorsun bunu CHP Genel Başkan Yardımcısı'na 'Evet yargılanıyor' diyor. 'Darbecilerle Türkiye hesaplaşıyor mu', 'Evet, hesaplaşıyor' ama sen 'Türkiye'de mahkeme, adalet yok, Türkiye'de hakimler iktidardan talimat alıyor' diyorsun. Peki bunları sen söylediğin zaman ve bir de sözde adalet yürüyüşü ve Adalet Çalıştayı yapmışsın, 25 sayfalık bir rapor hazırlamışsın, bu hazırladığın raporda da bunları söylüyorsun, yarın insan hakları mahkemesine bir FETÖ'cü avukat sadece senin konuşmalarını götürüp dese ki 'Bu FETÖ yargılamalarının bozulması için buyurun size bir altlık' dese, CHP'nin sadece bu söylemi bile Türkiye'nin FETÖ ile hesaplaşmasını alt üst edebilecek durumda.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINI YALANLADI

Erken seçim iddialarının hatırlatılması üzerine ise Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve biz sözcüler defalarca açıkladık, seçimler kendi tarihinde olacak. Bu konuda son derece hassasız. Yani hem yerel seçimlerin 2019 Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de 2019 Kasımı'nda olacağını söyledik." karşılığını verdi.