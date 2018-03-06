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AK Partili Ünal'dan CHP'ye sandık cevabı

CHP'nin seçim güvenliğiyle ilgili başlattığı tartışmaya AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan cevap geldi. CHP'nin meşruiyet tartışması başlatmak istediğini söyleyen Ünal, iyi niyetli her çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 19:43 - Güncelleme: 06-03-2018 00:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim güvenliğiyle ilgili iyi niyetli her çalışmanın destekçisi olduklarını söyledi. CHP'nin seçim güvenliğinden daha çok sandık üzerinden meşruiyet tartışması başlatmak istediğini belirten Ünal, "Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu kez kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlıyorlar" diye konuştu.

Mahir Ünal, partisinin dün akşam bir araya gelen MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, kazanılmış haklarda herhangi bir kayba fırsat vermeden, pancar üreticilerinin mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştirilecek bir yasal düzenleme için çalışıldığını söyledi. İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları: 

"Milli Mutabatak komisyonu çalışmalarını tamamlamış değil. Komisyon bu ilk pakete ilişkin, yani ittifak oluşumunun hukuki alt yapısına dair bir yasal düzenlemeye ilişkin çalışmasını tamamladı. Komisyon çalışmaları tamamlanıp TBMM Genel Kurulu'na bu çalışma iletildikten sonra biz tekrardan Milli Mutabakat Komisyonu olarak diğer konulardaki çalışmalara devam edeceğiz. Bu mevcut düzenlemeye ilişkin herhangi bir eksiklik herhangi bir ekleme gerektiği takdirde komisyon çalışması sırasında değerlendirilecektir. 

"İYİ NİYETLİ HER ÇALIŞMAYI DESTEKLİYORUZ"

Meclis'teki iyi niyetli her çalışmanın yanındayız ve iyi niyetli her çalışmayı destekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına müteakip 2011 seçimlerinin akabinde ilk krizleri neydi? İlk kriz yemin kriziydi ve Meclis'in meşruiyeti tartışmasıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ilk günden itibaren bütün kurumların güvenilirliğini bütün kurumların millet nezdinde ki itibarına dönük saldırılarıyla siyasete başladı. Bugün geldikleri konumda da maalesef Türkiye'nin en güçlü olduğu seçim sistemi ve seçim güvenliği konusunda sistematik bir propaganda yürütüyorlar.

SEÇİMLER İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Biz seçim güvenliği konusunda her türlü çalışmaya açığız ve bu konuda da tüm önlemleri alıyoruz. Bildiğiniz gibi yaptığımız son düzenlemeyle zarflarda dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranlı zarflar, pusulalar ve bunların YSK'nın mührünü taşıması ve bütün bu önlemler alındıktan sonra eğer sandık seçim kurulları ihmalen herhangi bir şekilde bir kaç zarfı da mühürlenmemişse "1984'ten bugüne kadar alınmış YSK var kararları var" dedik.

"BU KONUDA EN HASSAS OLAN SİYASİ PARTİYİZ"

Herkesten önce biz en ufak biçimde millet iradesinin tecellisi olan sandıkların güvenliğinin garantisi, koruyucusu dolayısıyla da siyasetin vuku bulmasının yeri sandıklar olduğu için bu konuda en hassas olan siyasi partiyiz biz. İyi niyetli her türlü çalışmaya açığız.

"CHP'NİN DERDİ BAHANE HAZIRLAMAK"

Zaten bu konudaki düzenleme de Anayasa Komisyonunda görüşülüyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi eksik gördüğü bir şey varsa anayasa komisyonunda, yok anayasa komisyonda vermeyecekse TBMM'de bunu bizimle paylaşır. Görüyoruz ki CHP'nin derdi seçim güvenliği değil bu konuda meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu kez kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor daha çok."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Ömer bayram 06 Mart 2018 01:09 iyide sn bakanım neden diretiyorsunuz bu şeker fabrikalarını neden satmayı bu kadar ısrar ediyorsunuz açıkça söyleyeyim bu fabrikalar satılırsa bizlerde oy alamayacaksınız ittifak kursanız dahi bir tokatlı olarak söylüyorum binlerce tokatlı akp li seçmen kardeşiminde fikri böyle bizler dayanışma içindeyiz.2000 sigara fabrikasını sattınız sesimiz çıkmadı ama bu rakı fabrikası değil kusurabakmayın bunun hiç bir açıklamasını kabul etmiyoruz bunuda göze aldık bu fabrikalar satılırsa bizlerden zerre kadar oy alma şansınız yok bunca zamana kadar sizleri destekledik artık buradan sonrasına afrine çıkartma yapmanız bile bizi sizlere oy vermeye ikna edemez. Açıkça konuşun neden milli fabrikalarımızı satıyorsunuz zarar ediyorlarsa her bürokrata danışmanlar için milyonlar ödeniyor bu fabrikalar zarar etmediği halde amacınız ne kusurabakmayınız inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz.

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Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

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