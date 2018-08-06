  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili Ünal'dan CHP'ye kurultay eleştirisi

AK Partili Ünal'dan CHP'ye kurultay eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, twitter'dan CHP'deki kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmesine rağmen tabandaki kurultay isteğine kulak tıkadığını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-08-2018 20:42 - Güncelleme: 06-08-2018 00:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'deki kurultay tartışmalarıyla ilgili "kendi krizlerini çözemiyorlar" yorumunda bulundu. Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek , "Bugün kaybettikleri 9. seçime rağmen koltuklarında kalmak uğruna tabanlarından gelen her türlü çağrıya kulak tıkıyorlar" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında, CHP'nin sözde savunduğu tüm değerleri kaybettiğini, geçmişte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti hükümetlerine ettiği iftiraları içselleştirip, uyguladığını belirten Ünal, "İçinde bulundukları hazin durum o kadar ayyuka çıkmış vaziyette ki CHP’ye yönelik en somut eleştiriler CHP'lilerden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mızrağın çuvala sığmadığını vurgulayan Ünal, şunları belirtti:

"Türkiye'nin seçim sistemini tartışmaya açanlar, 24 Haziran'da partilerinde en basit seçim sistemini bile işletmekten aciz kaldılar. Kampanyasını sözde 'adil seçim' söylemi üzerine kuran cumhurbaşkanı adaylarına veri akışı bile sağlayamadılar.

'Mühürsüz oy' iftirası üzerinden birçok vatandaşımızı manipüle etmeye kalkanlar, bugün kendi delegelerinin imzasının ıslak olup olmadığı noktasında bile uzlaşamıyorlar. Toplumun tüm kesimlerinden oy aldığımız ve eşit hizmet sunduğumuz halde, Cumhurbaşkanımızın aldığı yüzde 52’lik oyu tanımayıp, yüzde 48 oy oranı kendine aitmiş gibi meşruiyet krizi çıkaranlar şimdi en kötü ihtimalle toplam delegelerinin yüzde 48’inin kurultay talebini dikkate almıyorlar."

"BU AKIL, NE ATATÜRK'Ü NE DE MİLLETİMİZİ ANLAYABİLİR"

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini, sadece milletten aldığı destek ve kazandığı demokratik seçimlerden sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liderimiz Erdoğan'a diktatörlük ithamında bulunanlar, bugün kaybettikleri 9. seçime rağmen koltuklarında kalmak uğruna tabanlarından gelen her türlü çağrıya kulak tıkıyorlar. Çoğulculuktan, adaletten, demokrasiden bahsedip, bu kavramları bırakın Türkiye sathında temsil etmeyi, daha kendi partisi içinde uygulayamayanlar, kendi krizlerini çözemeyenler, şiddetli türbülansların yaşandığı bir dünyada Türkiye'yi yönetebilirler mi?

Söz konusu Türkiye karşıtı, Erdoğan düşmanı yapılarla söylem birliği olduğunda en sert söylemleri, hakaret ve iftira düzeyinde dile getirmekten çekinmiyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanımıza yönelik darbe çağrısı yapan Newsweek örneğinde olduğu gibi ne zaman Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan aleyhinde bir söylem ortaya atılsa Türkiye'deki taşıyıcılığını ve sözcülüğünü üstlenip alkış tutuyorlar. Dolar 5 lira olunca sevinen, ekonomi batsın diye heveslenen, Anayasa değişikliği ve seçimleri gayrimeşru ilan eden bu akıl, ne düşman Anadolu'ya dayandığında Tekalifi Milliye emirlerini çıkaran Atatürk'ü ne de bu emirler doğrultusunda varını yoğunu feda eden milletimizi anlayabilir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili Ünal'dan CHP'ye kurultay eleştirisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ekrem 05 Ağustos 2018 23:56 sanane abdurrahman çelebi,sanane.?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro