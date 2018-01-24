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AK Partili Ünal: 80 milyon milli duruş sergiliyor

AK Partili Ünal: 80 milyon milli duruş sergiliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Afrin operasyonuyla ilgili 80 milyonun ortak bir hassasiyet sergilediğini söyledi. Ünal, DEAŞ ile PYD/PKK'nın, Rakka'da anlaştıklarını dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 20:59 - Güncelleme: 24-01-2018 00:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nda 80 milyon Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini söyledi. Bölgedeki DEAŞ unsurlarının bu kez PYD kılığında Türkiye'nin karşısına geçtiğini söyleyen Ünal, her iki örgütün Rakka'da anlaştığını ifade etti.

Ünal, TRT Haber'de gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, milletin kendi varlığı, devleti, bayrağı ve vatanıyla ilgili bir tehdit algıladığında kendine has kahramanlar çıkardığını belirtti.

Şehit Musa Özalkan'ın "Biz aşkı vatanı için canından geçenlerden öğrendik" sözüne işaret eden Ünal, "'Arkadaşına 'Ben şehit olursam, devletin şahsıma ayırdığı paradan Türkmen balalar için anaokulu ve kreş yapılmasını vasiyet ediyorum' diyen gizli kahramanları da böyle zamanlarda tanıyoruz. Dolayısıyla bu aziz milletin, erdemlerini, faziletlerini kriz zamanlarında ve zor zamanlarında tanıyoruz." dedi.

Ünal, milletin kendi vatanına hamle yapanlara karşı ortak hassasiyet içerisinde olduğunu belirterek "80 milyonun tamamı, hangi inançtan olursa olsun, Musevi cemaatinden, Ermeni cemaatine varıncaya kadar her biri ortak bir hassasiyetle bir duruş sergiliyorlar yaptıkları açıklamalarla." dedi.

"NEREYE GİTTİLER?"

Terör örgütleri DEAŞ ile PYD/PKK'nın, Rakka'da anlaştıklarını dile getiren Ünal, şunları söyledi:

"Peki bu DEAŞ'lı militanlar Rakka'dan çıktılar, peki bunlar nereye gittiler? Nerede karşımıza çıkacaklar? Şimdi gelen haberlere baktığımızda özellikle Afrin'de PYD saflarında tıraş olmuş PYD'li kılığında karşımıza çıkıyor. Ellerindeki bazı DEAŞ'lıları Türkiye'ye karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktıkları haberleri geliyor. Terör ile terör temizlenmez. Musul'da bir şey gördük, DEAŞ Musul'da yaklaşık 460 milyon dolara el koydu. DEAŞ Musul'a girdi, ABD'nin Irak ordusuna yeni verdiği silahları, Irak ordusu bıraktı ve Musul'dan çekildi. Bir anda merkezi Musul olan bir terör devleti çıktı karşımıza.

Bütün dünya yeni bir durumla, yeni nesil bir terör biçimiyle tanıştı. Şimdi, sınır güvenlik birimi, iç güvenlik birimi gibi ifadelerle Suriye içerisinde adeta Musul'da olduğu gibi bir terör yapılanmasına, daha da özelde bir PKK devleti yapılanmasına doğru gidildiği net bir şekilde görüldü. O yüzden Türkiye ne yaptı? Türkiye, çok doğru bir şekilde Fırat Kalkanı Harekatı'yla o yapının kalbine bir hançer gibi girdi, El- Bab'a kadar."

Afrin'den Türkiye'ye 720 taciz ateşinde bulunulduğunu hatırlatan Ünal, Afrin'e bütün terör unsurlarından temizlenmesi ve bölgedeki insanların güvenli bir hale gelmesi için girildiğini, bu konuda da uluslararası desteğin tam olduğunu söyledi.

Afrin'deki PYD/PKK'nın Kandil'den talimat aldığını vurgulayan Ünal, "Peki bunların bütün yürüttükleri uluslararası alandaki kara propaganda nereden yapılıyor? Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki PKK unsurları tarafından yürütülüyor. PKK kim? PKK, ABD'nin ve dünyanın terör örgütü olarak gördüğü bir örgüt." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullandığını ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kendi bölgesini terörden temizlediğinin altını çizerek 80 milyon insanın bu tehdidin bertaraf edilmesinden duyduğu memnuniyeti net bir şekilde gördüklerini belirtti.

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