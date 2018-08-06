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AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bırak git artık

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bırak git artık

CHP'de yaşanan kongre tartışmalarını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik.' Yahu istenmiyorsun, bırak git artık. Bu kadar adam istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 16:21 - Güncelleme: 06-08-2018 16:21

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünü ziyaret eden AK Partili Bülent Turan, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman köyleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Bizler, bugün söz verip de yarın cayanlardan değiliz. Her daim milletimizin yanındayız. Milletimizin hanesine, köyüne, kasabasına misafir olmak bizler için gururdur, şereftir" dedi.

CHP'deki kurultay tartışmalarına değinen Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten bir meşruiyeti kalmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kulllandı: 

'YAHU İSTENMİYORSUN BIRAK GİT ARTIK'
"Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik. Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık. Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur. Ama adam bırakıp gitmiyor. Çünkü projeyle gelmiş. Çünkü kaset operasyonuyla gelmiş. Kılıçdaroğlu geldikten sonra var olan CHP'ye bakın. CHP'de bırakın siyaset yapmayı, hayatında CHP'nin kapısından bile geçmemiş, şaibeli tipler ön seçimde en başta çıktılar. Çünkü partinin genetiğiyle oynadılar. Milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye edip yerli ve milli ne kadar değer varsa hepsine hakaret eden adamları baş tacı yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini HDP'nin kötü bir karikatürü haline getirdiler."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • maalatyalı 06 Ağustos 2018 17:31 SANA NE. SENİ NE İLGİLENDİRİYOR Kİ!!!!!!!!!!!

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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