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AK Partili Şamil Tayyar'dan 'FETÖ borsası' ifadesi!

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'FETÖ borsası' ifadesi!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ’FETÖ borsası kurulduğu ve bazı FETÖ üyelerinin para karşılığı itirafçı adı altında serbest bırakıldığı’ iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 17:23 - Güncelleme: 02-04-2018 17:23

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, "FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor" ifadeleri sonrasında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta soruşturma başlattı.

Soruşturmayı başlatan savcılığın talimat yazısıyla, tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasını istediği Şamil Tayyar, bugün Ankara Adliyesi’ne geldi. Tayyar, bir süre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüştü. Tayyar ardından Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan’a ifade verdi.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ"

İfadesinin ardından kısa bir açıklama yapan Şamil Tayyar, "Açıklamalarımın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tanık sıfatıyla ifademin alınması için buraya talimat gönderilmiş. Ben de bu kapsamda Savcı Bey’e iddialarımla ilgili olarak bilgi verdim. Bunlar gizlilik içeren bilgiler olduğu için, bunları kamuoyu ile paylaşmam doğru olmaz. Bize ulaşan bilgileri savcımızla paylaştım" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 19:28 göreceksiniz bu durumu ifşa eden kişi bizzat akp tarafından cezalandırılacaktır..ortalığı sulandırdığı için kim haklı kim haksızı bilemem ama eski ortakların kavgası işte böyle birşeydir.

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KİMDİR ?
Şamil Tayyar
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversi

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