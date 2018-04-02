AK Partili Şamil Tayyar'dan 'FETÖ borsası' ifadesi!

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, "FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor" ifadeleri sonrasında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta soruşturma başlattı.
Soruşturmayı başlatan savcılığın talimat yazısıyla, tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasını istediği Şamil Tayyar, bugün Ankara Adliyesi’ne geldi. Tayyar, bir süre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüştü. Tayyar ardından Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan’a ifade verdi.
"KAMUOYU İLE PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ"
İfadesinin ardından kısa bir açıklama yapan Şamil Tayyar, "Açıklamalarımın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tanık sıfatıyla ifademin alınması için buraya talimat gönderilmiş. Ben de bu kapsamda Savcı Bey’e iddialarımla ilgili olarak bilgi verdim. Bunlar gizlilik içeren bilgiler olduğu için, bunları kamuoyu ile paylaşmam doğru olmaz. Bize ulaşan bilgileri savcımızla paylaştım" dedi.
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Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi ÜniversiDEVAMI »
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