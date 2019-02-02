AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı kınadı.

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Çelik, "İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi. Çelik şu ifadelere yer verdi: