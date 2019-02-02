  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in kararına tepki

AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararına tepki gösterdi, dünyayı duyarlı olmaya çağırdı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 14:00 - Güncelleme: 02-02-2019 14:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı kınadı.

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Çelik, "İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi. Çelik şu ifadelere yer verdi:

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in kararına tepki haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2019 15:23 Israil madalyasini geri vermedikçe ne söylerseniz söyleyin inandırıcı değilsiniz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf Ziy

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro