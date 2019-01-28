  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili Miroğlu'ndan Kürt itirafı! Ak Parti şehirlerde...

AK Partili Miroğlu'ndan Kürt itirafı! Ak Parti şehirlerde...

Yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'ndan Kürt oylarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 10:37 - Güncelleme: 28-01-2019 10:37

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, yerel seçimlerde aday belirleme sürecini anlatırken, AK Parti'nin şehirli Kürt seçmenden istediği kadar oy alamadığını söyledi. Miroğlu, "Bu seçimde o 2 milyon oyu istiyoruz" diye konuştu.

AK Partili Miroğlu, HDP ile CHP'nin partiler düzeyinde ilişki kurmasının meşru ancak sorunlu olduğu görüşünü dile getirdi. Miroğlu, "CHP tabanı, HDP'nin sırtında taşıdığı PKK yükü nedeniyle bunu taşımaya hazır değil. Bugün diyelim ki bu iş tatlı sonla bitti ve PKK Türkiye'yi terk etti; HDP bağımsız bir Kürt partisi olarak yoluna devam etti. O zaman CHP ile merkezi düzeyde birtakım görüşmeler de yapabilirler" dedi. PKK ve Kandil'le direkt ilişkisi olmayan ama HDP tabanının da sempatiyle bakacağı adaylara yöneldiklerini söyleyen Miroğlu, şunları söyledi:

1 MİLYONA YAKIN HDP OYU ALDIK: "Çünkü biz onların oyuna talibiz. Hakkari'de 'HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz' dedim. Referandumda Kandil ‘Hayır' cephesine oy verilmesini istedi. CHP'den milletvekili arkadaşlarımız da gidip bölgede ‘Hayır' kampanyalarını yürüttüler ama buna rağmen bölgede 1 milyon 70 binin üzerinde, yine metropolde 1 milyona yakın HDP oyunu aldık. Bu oy Kandil'e rağmen, HDP'nin itirazına rağmen alındı. Bu yüzden bu seçimde de o 2 milyon oyu istiyoruz."

BİZ İSTANBUL'DA DAHA FAZLA OY ALIYORUZ: Miroğlu, "Bugün Kürt seçmen söz konusu olduğunda biz İstanbul'da HDP'den biraz daha fazla oy alıyoruz. Yüzde 8-10 civarında bizim payımıza düşüyor, yüzde 7-8 civarında HDP'ye, yüzde 4-5'i de CHP'ye gidiyor. Burada çok çeşitli faktörler; kimlik talepleri, bu kimlik taleplerinin adresi olma konumu, ama bu konumun da süreç içerisinde giderek sarsılıyor olması devreye giriyor" diye konuştu.

AK PARTİLİ, MHP'Lİ, HDP'Lİ, HEPİMİZİN MUHASEBEYE İHTİYACI VAR: "Şehirli Kürtlerin AK Parti'ye daha mesafeli durmasında demokrasi, özgürlükler gibi taleplerin de etkisinden söz edebilir miyiz?" sorusuna Miroğlu, şu yanıtı verdi: 

FRENE BASMIŞ DEĞİLİZ: "Tabii ki var. Frene basmış değiliz. Bizim dışımızda cereyan eden, hiçbir vebalimizin olmadığı birtakım hadiseler Türkiye'deki demokrasi sürecini sekteye uğrattı ve Doğu ve Güneydoğu'daki hak taleplerinin de kısmen de olsa önünü kesti. Orta sınıfların Kürt kimliği ve onun üzerinde şekillenen siyasetle olan münasebetlerinde de bugün bir normalleşme görüyoruz."

Barış inşa edilirken önyargılarla yola devam etmenin mümkün olmadığını söyleyen Miroğlu, "HDP'li ailelerin de acısını, yasını anlamak lazım. Şehit ailelerinin de acısını, yasını anlamak lazım. İster AK Partili ister MHP'li ister HDP'li olalım, hepimizin bir muhasebeye ihtiyacı var. Biz bu ülkede yaşayacağız ve barış içerisinde yaşayacağız. Barışı inşa ederken de ön yargılarla, katı ideolojik kabullerle yola devam etmek mümkün değil" dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili Miroğlu'ndan Kürt itirafı! Ak Parti şehirlerde... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 11:02 "PKK bir terör örgütü değil" diyen AKP'li Orhan Miroğlu itiraf etmiş. Kürtler, AKP ile HDP arasında geçişler yapıyorlarmış. Ve şehirliler AKP'ye az oy veriyorlarmış. Oyları kırsaldan alıyorlarmış.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro