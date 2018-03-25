AK Partili Metiner'den bomba sözler! Güç ve para zehiri...

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, İktidarın herkesi değiştirdiğini söyledi ve ekledi: "Kem değiştirmedi diyorsa yanlış söylüyor..."

'SAYIN' KELİMESİNDEN NEFRET İDİYORUM: "Şu 'sayın' kelimesinden nefret ettiğim kadar, hiç bir şeyden nefret etmem" diyen Metiner, "Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki 'Hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın, sayın milletvekili, sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız" dedi. İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi:

GÜÇ VE PARA İNSANI ZEHİRLER: "Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler...

FAKİRDEN MÜTAVAZİLİK BEKLER OLDUK: Fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki. Fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı? Mütevazılık kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Zaten konumumuzdan dolayı etrafımızdan dolayı yanımıza yaklaşmıyor.

GARİP GUREBAYI UNUTTUK: Garip gurebayı unuttuk, unuttuk yani bir garip yanımıza yaklaşsa kulağınıza bir şey söylese 'Vaktimiz yok', belediyemize gelse 'Toplantıda.' Eğer bir zengin geldiyse hele bir de patronun oğluysa maşallah kapıda karşılarız bu ne ya? Bizi buraya taşıyan garip, fakir, fukara kardeşim.

15 TEMMUZ'DA ONLAR SOKAĞA ÇIKTI: 15 Temmuz'da kimileri köşe bucak kaçtı, meydanlarda ne yiğit insanlar vardı. Eli öpülesi insanlar onlar. Bugün varsak, onların sayesinde varız. 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı ne çabuk unutuyoruz? 15 Temmuz'u da unutacağız, ben bunu size söyleyeyim.