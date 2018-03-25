  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili Metiner'den bomba sözler! Güç ve para zehiri...

AK Partili Metiner'den bomba sözler! Güç ve para zehiri...

AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, "Adıyaman'daki bir konferansta konuşan AK Partili Metiner "İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler, fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-03-2018 11:11 - Güncelleme: 25-03-2018 11:29

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, İktidarın herkesi değiştirdiğini söyledi ve ekledi: "Kem değiştirmedi diyorsa yanlış söylüyor..."

'SAYIN' KELİMESİNDEN NEFRET İDİYORUM: "Şu 'sayın' kelimesinden nefret ettiğim kadar, hiç bir şeyden nefret etmem" diyen Metiner, "Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki 'Hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın, sayın milletvekili, sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız" dedi. İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi:

GÜÇ VE PARA İNSANI ZEHİRLER: "Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler...

FAKİRDEN MÜTAVAZİLİK BEKLER OLDUK: Fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki. Fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı? Mütevazılık kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Zaten konumumuzdan dolayı etrafımızdan dolayı yanımıza yaklaşmıyor.

GARİP GUREBAYI UNUTTUK: Garip gurebayı unuttuk, unuttuk yani bir garip yanımıza yaklaşsa kulağınıza bir şey söylese 'Vaktimiz yok', belediyemize gelse 'Toplantıda.' Eğer bir zengin geldiyse hele bir de patronun oğluysa maşallah kapıda karşılarız bu ne ya? Bizi buraya taşıyan garip, fakir, fukara kardeşim.

15 TEMMUZ'DA ONLAR SOKAĞA ÇIKTI: 15 Temmuz'da kimileri köşe bucak kaçtı, meydanlarda ne yiğit insanlar vardı. Eli öpülesi insanlar onlar. Bugün varsak, onların sayesinde varız. 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı ne çabuk unutuyoruz? 15 Temmuz'u da unutacağız, ben bunu size söyleyeyim.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili Metiner'den bomba sözler! Güç ve para zehiri... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ali 25 Mart 2018 11:31 Bakalım geri vites yapacak mı Sayın Vekilimiz?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro