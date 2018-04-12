AK Parti'li Metin Külünk'ten çok garip paylaşım!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk kişisel sosyal medya hesabından yaptığı diploma paylaşımı yeni bir tartışmanın kapılarını araladı. Külünk, "peygamberlerin de diploması yoktu" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Metin Külünk, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte "Siyaset diploma ile yapılmaz, Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır." mesajını paylaştı.

İşte Metin Külünk'ün o paylaşımı;

'ERDOĞAN'A GAZİ ÜNVANI VERİLSİN...' Metin Külünk daha önce yaptığı bazı çıkışlarla da Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Külünk, Afrin operasyonun hız kazandığı günlerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazi'lik ünvanı verilsin" diye Meclis'e teklif vermişti. Büyük tartışma yaratan teklif üzerine Erdoğan, "Olur mu öyle şey" diye tepki göstermişti.

EN BÜYÜK TEHLİKE DEİZM... Metin Külünk, geçtiğimiz günlerde de "Tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike; Kur'an’sız İslam, peygambersiz Kur'an, daha ötesini söylüyorum; Allah'ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri deizm. Tehlikeyi fark etmezsek çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" demişti. Erdoğan son AK Parti Grup Toplantısı'nda deizm iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırarak uyarmıştı.