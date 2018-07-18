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Ak Partili Mehmet Muş: Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı

AK Parti'li Mehmet Muş, bedelli askerlik hakkında, " Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar" dedi.

Muş, "Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 254 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.

BEDELLİDEN KİMLER YARARLANACAK: 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak. Torba yasada Spor Toto ile ilgili bir durum var. İllegal oyunlarla mücadele için bu yasayı çıkartacağız.

Çünkü bu para çeşitli terör örgütlerine gidiyor. Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren kısım da subay yetiştirme hususunda teklifi Meclis'e sunacağız.

 

 

  • Güncel 18 Temmuz 2018 11:17
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