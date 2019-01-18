AK Partili Mehmet Fatih Güven'den olay yorum! Bizi kazığa oturtacaklar

eyt mağduru 18 Ocak 2019 11:54 EYT mağduriyetleri giderilmedikçe ekmek yok size.ellere var bize yok mu? herşeye,herkese var bize yok. paşam yalnız şu kazığa oturtma cümlesi şık olmamış, yakışmamış.kim kimi niye oturtsun yahu.önü sonu bir seçim işte,yine kurtuluş savaşı moduna milleti sokma çabası yanlış bence