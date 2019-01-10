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AK Partili Mahir Ünal'dan Palu ailesi yorumu!

AK Partili Mahir Ünal'dan Palu ailesi yorumu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Müge Anlı'nın programına çıktıktan sonra Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesiyle açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 13:19 - Güncelleme: 10-01-2019 13:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Palu ailesi ile ilgili, “Burada RTÜK’ün alacağı önlemler çok önemli. Hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayınlanması ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ünal "Bunu toplumun ruh sağlığı bozuldu o yüzden bir ruh sağlığı yasası çıkartalım şeklinde okumamalıyız" dedi.

BU HAFTA MARDİN VE TRABZON'U AÇIKLAYACAĞIZ: AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, “Bu hafta sonu itibariyle MKYK üyelerimiz görevlendirildikleri illerde ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacaklar. Bu hafta sonu ben Mardin’i açıklayacağım, Cumhurbaşkanımız da Cuma günü Trabzon’u açıklayacak. 10 gün içerisinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 26 Ocak’ta Gaziantep’i, 27 Ocak’ta Antalya’yı açıklayacak. Bununla birlikte bütün iller açıklanmış olacak. 31 Ocak’ta bütün illerimizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda toplayacağız ve Cumhurbaşkanımız büyük bir tanıtım toplantısı gerçekleştirecek ve manifesto okunacak. 1 Şubat itibariyle kampanyamızı başlatmış olacağız. Bu sene kampanyamızın planlamasını 60 gün olarak yaptık. Kampanyanın ilk 20 gününde 17 yıl boyunca her alanda yaptığımız işleri anlatacağız, son 40 günde şehircilik alanında neler yapacağımızı aktaracağız” ifadelerini kullandı.

MİTİNGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting planlamasının henüz yapılmadığını paylaşan Ünal, mitinglerin 2014 yılında 22 Şubat’ta başlatıldığını hatırlatarak, yerel seçimlere yönelik mitinglerin başlamasına yaklaşık 40 gün olduğunu söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin temasına ilişkin de bilgi veren Ünal, “2009’da ‘İşimiz hizmet gücümüz millet’ demişiz. 2014’te ’Daima hizmet daima millet’ demişiz. Şimdi de tevazu, samimiyet ve gayretle ‘Önce millet önce memleket’ diyoruz. Kampanya konseptimiz de bu çizgide devam edecek” açıklamasını yaptı.

MHP İLE İTTİFAK: “Yerel seçimlere yönelik MHP ile kaç il ve ilçede iş birliği yapılacak?” sorusu üzerine Ünal, şunları söyledi:

“Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmeler neticelendiğinde ne kadar ilçede, ne kadar ilde hangi temelde karşılıklı mutabakat sağlandığını açıklayacağız.”

RUH SAĞLIĞI YASASI'NA İLK YORUM: MHP tarafından hazırlanan ruh sağlığı yasası ile ilgili Ünal, “Ruh sağlığına ilişkin yasal düzenleme, toplumun ruh sağlığının iyiliği veya kötülüğüyle ilgili değil. Psikiyatristlerin, psikoterapistlerin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarının çalışma esas ve alanlarına ilişkin bir düzenleme mevcut değil. Ruh sağlığı yasasını, toplumun ruh sağlığı bozuldu o yüzden bir ruh sağlığı yasası çıkartalım şeklinde okumamalıyız. Uluslararası istatistiklere baktığımızda antidepresan kullanımında Türkiye dünya ortalamasının çok çok altında" dedi.

PALU AİLESİ: AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarında da gündeme gelen ve dün gözaltına alınan Palu ailesi hakkında ise Mahir Ünal, “Bu konuda bir çalışma kararı alındı ama bu kararı öncelikli olarak Adalet Bakanlığı konuya müdahil oldu. Burada RTÜK’ün alacağı önlemler çok önemli. Hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayınlanması ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Yayın konusunda ve hukuki konularda alınması gereken tedbirler var ve gerekli tedbirler alındı, alınıyor” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • yüzdeyüzmilli 10 Ocak 2019 14:13 Bize miras birakilan 40-50% oranindaki zamlardan beri her konuda öfkem daha da artiyor. Mahir efendi RTÜK'e söyleyecekmis bu tür programlar yayinlanmayacakmis. Evet eger bu program yayinlanmasaydi bu katiller daha cok kisiyi öldürüp tecavüz ederlerdi. Devlet ise olaydan bihaberdar olur kimse birseyi konusmazdi. Acaba burada yapilmak istenilen su mudur? Müge Anli denilen kadin yaptigi programlarla emniyetin yapamadigini yapiyor algisi mi olusuyor? Basit soru: bu tür olaylar bu tür programlara düsmeden önce MAHIR ÜNAL gibi devlet yöneticileri NEREDEYDI???????????

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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