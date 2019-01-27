AK Partili İsmet Yılmaz: Oyunuz kıyamet günü beraat belgeniz olacak

Daha önce Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin sorularını yanıtlarken AK Parti'nin adayı Hilmi Bilgin'e oy vermenin 'Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) Beraat belgesi (kurtuluş)' olacağını söyledi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arıdan İnternethaber'e açıklamalarda bulunan Yılmaz, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü ve şu açıklamayı yaptı:

“ONUN YAPACAĞI HAYIRLARDAN SİZE DE PAY DÜŞECEK”: "Biz adayımız Hilmi Bilgin’e güveniyoruz ve yerel yönetimdeki hizmetlerin onun vesilesiyle geleceğine inanıyoruz. Ve onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir diyoruz. Biz halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız."