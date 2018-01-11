AK Partili isimden Gül'e çok ağır sözler! Namertçe...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK eleştirisi sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki bugünkü yazısında Abdullah Gül’ü çok ağır sözlerle eleştirdi.

Mehmet Metiner, “Geçmişte AK Parti’nin çatısı altında Erdoğan sayesinde çok önemli makamlara gelen bazı zevatın Bahçeli’den duyduğu rahatsızlık turnusol işlevi görmüştür. Onların iddialarının asılsız olduğu da milletimiz tarafından biliniyor” ifadelerini kullandı. “2019 kesin bir hesaplaşma yılı” diyen AK Partili Metiner yaşananları şöyle anlattı:

NAMERTÇE SAHSİ İKTİDAR DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR: Erdoğan liderliğindeki milli ve yerli bloğun kazanması halinde her şeylerini kaybedeceklerini bilen bu güdümlü çevreler o yüzden kirli yöntemlerle saldırılarını sürdürüyorlar. Bu çevreleri bir bakıma takdir ediyorum. Zira onlar saflarını mertçe belli etmiş durumdalar. Saflarını mertçe belirlemeyenlerin, dikensiz bahçelerde namertçe şahsi iktidar devşirmeye kalkışanların, en fenası bunu yaparken eski Türkiye artıklarının üzerinde siyaset yaptığı sosyolojiye göz kırpanların nezdimizde zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur.

AK PARTİLİ OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR ANCAK...

Mehmet Metiner, “Sorulduğunda hâlâ AK Partili olduklarını söyleyen, ama Cumhurbaşkanı’mızın deyimiyle son 3 yıldır liderimize, partimize ve hükümetimize yönelik alçakça saldırılar karşısında susan, ama yeri geldiğinde malum lobiyle aynı karenin içine kendilerini yerleştirmekte sakınca görmeyen, onlarla aynı ağzı aynı adavetle kuşanan zevatın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz elbet” diye yazdı.

“BAŞKALARINA GÜL, BİZE GÜLLE ATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ BİZİM”

“Cumhurbaşkanı’mız grup toplantısında söylenmesi gerekenleri açıkça ve mertçe söyledi. Artık herkes konumunu tıpkı Bahçeli gibi mertçe netleştirmeli” diyen Metiner yazısını şöyle sonlandırdı:

“Başkalarına gül, bize gülle atanlarla işimiz olmaz bizim. Sahi soruyorum: Madem AK Partilisiniz, Bahçeli’nin liderimize sunduğu koşulsuz destek sizi niye rahatsız ediyor? Madem AK Partilisiniz, tıpkı Bahçeli gibi mertçe çıkın Erdoğan’ın adaylığının koşulsuz arkasında olduğunuzu deklare edin ki şahsınız üzerinden fitne oluşturmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalsın. Çıkıp şöyle deyin mesela: ‘Bizim üzerimizden liderimiz Erdoğan’ın şahsında partimizin içine yapmayı planladığınız hamlenin farkındayız.

HEPİMİZ ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIZ

Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır. Hepimiz Erdoğan’ın arkasındayız.’ Bunu demeyen/diyemeyen hiç kimseyi geçmişte partimizin içinde unvanı ve makamı ne olursa olsun kendimizden bilmeyiz. Bahçeli kadar mert ve şeffaf olamayanların AK Partililik iddiasına kim inanır? Hem AK Partiliyim deyip hem de Bahçeli gibi net bir duruş sergilemeyenlerin AK Parti aidiyetiyle konuşma maskaralığına da son verilsin artık. Bahçeli kadar mert olun da öyle konuşun!”