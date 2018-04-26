Ak Partili isimden dikkat çeken Gül açıklaması! FETÖ...

24 Haziran yapılacak olan seçimlere çok az bir süre kalırken, adaylık için partiler arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor.İsmi geçenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer alıyor.

AK Part'den Gül'ün aday olacağı iddialarına ilişkin bir açıklama da Burdur Milletvekili Reşat Petek'ten geldi.

AK Parti’nin kurucu kadrosunda da yer alan Gül’e çağrıda bulunan Petek, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hanisi CHP’nin kayığına binme" dedi.