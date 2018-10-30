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AK Partili isimden çarpıcı Melih Gökçek yorumu! Aday olursa...

AK Partili isimden çarpıcı Melih Gökçek yorumu! Aday olursa...

Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları konuşulurken AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Turan,“Gökçek aday olursa sadece Ahmet Hakan kazanır” açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 16:22 - Güncelleme: 30-10-2018 16:22

Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiası günlerdir Türkiye'nin gündeminde...Ortalığı karıştıran iddiaya bir yorum da AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gerçek Hayat dergisine bir röportaj verdi. Turan, röportajda ağırlıklı olarak yerel seçimler üzerinde durdu.

AK Parti'li Turan, röportajı sosyal medya hesabından "Gündemi; yerelden ittifaka, kayyumdan Ahmet Hakan’a Gerçek Hayat Dergisinden Emeti Saruhan’a değerlendirdik" diye duyurdu.

BÖYLE BİR TEKLİFE İNANMAM: Röportajda “Gökçek aday olursa sadece Ahmet Hakan kazanır” ara başlığı altında Turan “MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı gibi bir ifade dile getirildi. Sizce bu gerçekleşir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

GÖKÇEK TECRÜBELİ BİR BÜYÜĞÜMÜZ: “MHP’nin böyle bir teklif götürmüş olacağına inanmak istemem, ama doğruysa da Melih Gökçek partimizde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, eğrisiyle doğrusuyla Ankara’da önemli hizmetlere öncülük etmiş, tecrübeli bir büyüğümüz.

BÖYLE BİR ADIM KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ: Kendisinin, hatırasını bu kadar hırpalayarak bir adım atmayacağını düşünüyorum. Zor sınavları başarı ile geride bıraktı. Makam, koltuk her şey değil. Kaldı ki böyle bir adım ne MHP, ne de AK Parti’ye bir fayda sağlar, ne de Melih Beye. Ama yapay da olsa bu gündemden Ahmet Hakan’a gün doğdu.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • muhsin 30 Ekim 2018 17:07 bir mhp li olarak oy veririm melih abi ye

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