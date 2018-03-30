AK Partili Fatma Benli evlendi Erdoğan nikah şahidi oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın’la evlilik kararı almışlardı. Benli ile Yalçın çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” talimatıyla 26 Mart’a düğün tarihi almışlardı. Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı. Törene çok sayıda hükümet yetkilisi ve AK Partili isim katıldı. Salona gelen davetliler çiftle tek tek fotoğraf çektirdi. Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan her zaman olduğu gibi nikah cüzdanını geline verdi.

Nikah töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı. Erdoğan, çiftin nişan yüzüğünü takarkan ‘Fazla uzatmayın' talimatı vermişti. Benli de sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda "Bir ülkenin Cumhurbaşkanını düşünün 80 milyonluk koca bir ülkeyi bıraktım bütün dünyanın derdiyle uğraşsın, sonra o kadar işinin arasında siz kendi hayatınız ile ilgili mutlu bir haberi paylaştığınızda size de vakit ayırsın. Türkiye'den başka bir ülkede olabilir mi böyle bir şey" demişti.