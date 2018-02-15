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AK Partili eski vekilden ağlaya ağlaya bomba FETÖ itirafları

AK Partili eski vekilden ağlaya ağlaya bomba FETÖ itirafları

Günün bomba FETÖ itirafları eski AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın duruşmasından geldi. Bugün davası olan Hasan Hami Yıldırım, FETÖ kanallarına çıkmanın işine geldiğini itiraf edip bomba bir ifade verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 17:12 - Güncelleme: 15-02-2018 00:12

Eski AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın FETÖ üyeliği iddiasıyla yargıladığı davaya Burdur'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Ağlayarak ifade veren eski vekil bomba itiraflarda bulundu.

BankAsya'dan çektiği kredilerle Burdur ve Ankara'da evler satın aldığını itiraf eden AK Partili vekil, bu bankadan iki kez kredi kullandığı söyledi. Gülen'in talimatı ile para yatırmadığını kredilerini ödediğini iddia eden Hasan Hami Yıldırım, 17-25 Aralık sonrasında partisinden istifa etme sürecini anlatırken ağlayarak bomba itiraflarda bulundu. İşte o söyledikleri;

-"İstifa ettikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararlarına kadar arada 1 yıllık dönem var. Doğru, bu dönemde bunların bazı programlarına, bazı açıklamalarına da katıldım. Ben o dönemde istifa ettim, ayrıldım. 50 yıl içinde bulunduğum çevreden 1 hafta içinde dışlandım. Bu kadarını beklemiyordum. Bir anda ortada kaldım.

TÜM ARKADAŞLARIM İLİŞKİSİNİ KESTİ

-" Benim paralelci yaftası yemem de o dönemde başladı, sonra bu algı gelişti. Ayrılmak isteyenlere o kadar merhametsiz, o kadar aşağılayıcı bir durum takınılıyor ki ben bunu gördüm. Bir hafta içinde en yakın arkadaşlarım bir anda ilişkisini kesti. Böyle bir ortamda eleştirilerde bulundum. Doğru bulmadığım hususları açıkça dillendirdim. Fetullahçıların programlarına katılmam da bu dönemde oldu. Yokluğa teslim ediliyorsunuz. Doğrusu o dönem işime geldi. O programlarda kendimi gösterme imkanı buldum. Onun dışında seslenecek bir yer bırakılmıyor."

İŞİME GELDİ PROGRAMLARINA KATILDIM

-"O dönemde elbette Fetullahçılarla ilgili eleştiriler de yok değildi. Daha çok hükümet tarafından karşı açıklama şeklinde yapıldığı için bu eleştirileri göz ardı ettim. Biraz pragmatist davrandım, işime geldi. Bu programlara katıldım. Ben bunların cemaat görüntüsü altında bir terör örgütü, bir ihanet şebekesi olduklarını bilemezdim. O günün şartlarında gördüklerim ve bildiklerimle hareket ettim. Şimdiki bildiklerime sahip değildim. FETÖ üyesi değilim, olamam. MGK kararlarından sonra hiçbir açıklamalarına katılmadım. Ne geçmişte ne sonrasında bunlarla hiçbir bağım olmadı, olamaz. benim geçmişim bellidir. Her şeyim açıktır."

Kaçmadığını, soruşturmayı öğrenince teslim olduğunu anlatan Yıldırım, tahliye ve beraat talebinde bulundu.Ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. AK Parti Milletvekili Zeyid Aslan'ın tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, davayı 24 Mayıs'a bıraktı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Vatandaş 14 Şubat 2018 22:38 Arkadaş ben de bu insanları anlamıyorum. AK partili Fetö cü yakalanır; vay kandırılmışım, yok şöyle, yok böyle deniliyor. Yakalanmasaydı; adam kayırıyo, niye Ak partili fetö cüler hapiste değil deniliyor. Ya ne mutsuz, tatminsiz ve hıyanet içinde insanlar var. Ard niyeti, fitneyi fücüru bırakın kardesim. Milleti bolmeye, hesetlik tohumlarını ekmeye çabalamayın. Şuan herkezin dayanışma ve birlik olma günüdür. Akıllı olun akıllı...

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