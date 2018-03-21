AK Partili Elitaş'tan Şamil Tayyar'a tepki: FETÖ ile mücadeleyi sulandırıyor

Tayyar, geçen günlerde Beyaz TV'de katıldığı bir programda "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" iddiasında bulundu.

CNN Türk'te bir programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Tayyar'ın böyle iddialarla FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığını söyledi.

Hürriyet'in aktardığına göre Elitaş'ın Tayyar'a yönelik ifadeleri şöyle: "Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur."Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer iddiaların Kayseri'de de olabileceğini söylemesine tepki gösterdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

  • Medya 21 Mart 2018 10:14
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • okur 21 Mart 2018 11:01 Sayın Elitaş malesef sulandıran kendisi olmuş. Çünkü aralarında çözecekleri bir konuyu çıkıp medya ile halletmesi hata! Şamil Tayyar önceden beri bu konuların takipçisi ve bir bildiği var ki böyle söylüyor. Dikkate alınmalı. Savcılığa suç duyurusu konusu çok ince bir konu bence. Anlayan anlar...

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