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AK Parti'den yaptırımların kaldırması sonrası ilk açıklama

AK Parti'den yaptırımların kaldırması sonrası ilk açıklama

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kaldırılan yaptırımlara ilişkin, ''Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı." dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 18:54 - Güncelleme: 02-11-2018 18:54

AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve ABD’nin karşılıklı olarak yaptırımların kaldırılması kararını almasını değerlendirirken bunun Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası gerçekleştiğini ifade etti. Baştan beri ABD'nin yaptırım kararının yanlış bir karar olduğunu belirttiklerini ifade eden Çelik, 'Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı.' açılamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının da 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi. AK Parti Sözcüsü partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, ''Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu. 

BAŞVURU TAKVİMİ VE ADAYLARIN DURUMU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi. Çelik "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAŞIKÇI CİNAYETİ İÇİN KULLANDIĞI İFADELER

Kılıçdaroğlu diyor ki sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var. Bu bir örtbas etme eylemidir. Bir takım olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Bunu bir iki odak yurt dışında teşebbüs etti. Türkiye ile merhumun kişiliği ile, merhumun nişanlısıyla uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzından çıkmaması gereken bir argümanda bulunuyor. Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz diyor. Bu son derece utanç vericidir. Çok acı bir tablodur bu. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması utanç. vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkıyor. 

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ HAVALİMANIYLA İLGİLİ SÖZLERİ 

'Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine

"KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

(Kılıçdaroğlu) 'Ben daha açacağım' diyor. 'Adliye ve emniyet görevini yapmamıştır' diyor. Kendisine bu yürüttüğü kara propaganda yüzünden ve attığı iftira yüzünden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki olarak cevap verilecektir. Hukuki girişim başlatılacaktır. 

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