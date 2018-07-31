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AK Parti'den uyarı: ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek

AK Parti'den uyarı: ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere üst üste gelen yaptırım tehditlerine AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan tepki geldi. Rahip Brunson davası üzerinden ABD'nin Twitter'dan tehditler savurmasının kabul edilemeyeceğini belirten Ünal, "ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:46 - Güncelleme: 31-07-2018 11:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin NATO'da ve uluslararası ölçekte tüm sözlerini tuttuğunu ancak gelinen noktada papaz Brunson davası üzerinden ABD'nin Twitter'dan tehditler savurmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Ünal, "ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek" ifadesini kullandı. CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD'nin bir süredir bazı ülkeleri Twitter'dan tehdit etmeyi bir yöntem olarak geliştirdiğini belirtti.

 BİZ BUNA BOYUN EĞMEYİZ... "Biz buna boyun eğmeyiz" diyen Ünal, "Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek" diye konuştu. 

TWİTTER'DAN TEHDİTLER SAVRULMASI KABUL EDİLEMEZ... ABD'yi ‘diplomatik nezaket diline davet ettiklerini' ifade eden Ünal, şunları söyledi: Ünal, "Türkiye bütün ittifaklarına bir NATO müttefiki olarak bütün sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. 15 Temmuz'dan sonra Amerika'dan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde talep ettiğimiz, anlaşmanın 9. ve 10. maddesinin gereklerini Amerika yerine getirmiş midir, hayır. Biz daha o dönemde FETÖ elebaşısıyla ilgili dedik ki, bakın talep bu, gereğini yapın, yapıldı mı, hayır. İstediği belgeleri klasör klasör verdiğimiz halde bunların mahkemeye intikal etmediği ortaya çıktı. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, hem Suriye'de terör örgütüne silah yardımına tutun da, hemen bizim sınırımızda PKK'dan milis gücü oluşturma cüretine maalesef Amerika kalkıştı. Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye Twitter'dan tehditler savurulması kabul edilemez."

"BRUNSON'I SERBEST BIRAKIN" DEMEK, YARGIYA SAYGISIZLIK...

ABD'nin, İzmir'de casusluk suçlamasıyla 35 yılla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen papaz Andrew Brunson'ın tamamen serbest bırakılmasını istemesinin Türkiye yargısına saygısızlık olduğunu belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti:  "Görünen o ki, bu kişi onlar için çok önemli. Onlar için bu kadar önemliyse şunu sormak gerekiyor: Savcının hazırladığı iddianameye bir bakma gereği duydular mı? Biz sanki bu kişiyi tutmuşuz içeri atmışız. Hayır, Türkiye'de yargı süreçlerinde, gözaltı süreci daha sonra tutuklamaya karar verirken savcının ortaya koyduğu iddianame, iddanamede ortaya koyduğu belgeler, bunlarla ilgili tek bir kelime kimse konuşmuyor. Kalkıp bunu serbest bırakın demek her şeyden önce Türkiye'nin yargısına bir saygısızlıktır. Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bir saygısızlıktır. Amerika, Twitter üzerinden bir ülkeyi tehdit edip o ülkeden istediklerini almak gibi tuhaf bir yöntem geliştirdi. Türkiye öyle sosyal medya üzerinden tehdit edilecek bir ülke değil. Bu tehdit dili Türkiye'yi korkutmayacağı gibi çok uzun bir döneme yayılan stratejik ortaklığımıza, model ortaklığımıza zarar vermektedir."

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