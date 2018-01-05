AK Parti'den taşeron işçi üyelerine uyarı

Misafir 05 Ocak 2018 09:06 Gülüyorum hemde cok gülüyorum brlediyenin has taseronuyum kadro alamadım çokta umurumda degil kadrolarıda hak eden emekciye yapılanı bir bilseniz...Yazıklar olsun herşeyin nedeni öyle belli ki ama kurtulamayacaksınız.