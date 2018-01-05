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AK Parti'den taşeron işçi üyelerine uyarı

AK Parti'den taşeron işçi üyelerine uyarı

AK Parti, taşeron işçiyken son çıkan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kadroya geçecek parti üyeleri için teşkilatlara yazı gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 08:53 - Güncelleme: 05-01-2018 08:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş imzasıyla gönderilen yazıda, partiye kayıtlı üyelerin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle parti üyeliğinden istifa etmek istedikleri ifade edildi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre taşeron işçiyken daimi işçi statüsüne geçecek kişilerin siyasi partilere üye olmasında yasal engel bulunmadığı kaydedilen yazıda, “Bu nedenle, bahsi geçen statüde bulunan partimize kayıtlı üyelerimizin, üyelikle ilgili bu husus hakkında bilgilendirilmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 09:06 Gülüyorum hemde cok gülüyorum brlediyenin has taseronuyum kadro alamadım çokta umurumda degil kadrolarıda hak eden emekciye yapılanı bir bilseniz...Yazıklar olsun herşeyin nedeni öyle belli ki ama kurtulamayacaksınız.

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