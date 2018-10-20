AK Parti'den son dakika Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ligili açıklama

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, ''İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında.'' sözlerini kullandı.

Partisinin Konya'da düzenlediği '81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı'na katılan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Leyla Şahin Usta, şunları söyledi:

'ORTAYA DÖKÜLDÜKTEN SONRA MECBUR KALDILAR'

"Cemal Kaşıkçı dünya kamuoyuna mal olmuş değerli bir gazeteciydi. Aslında 2 Ekim'de kaybolduğu günden itibaren hayatından endişe edilmeye başlanmıştı ve süreç ilerledikçe de artık kendisinin yaşamadığı noktasındaki kanaatlerimiz kesinleşmiş gibiydi. Özellikle Türk yetkililerinin, savcılığının, adliye ve emniyet mensuplarımızın yaptığı kovuşturma neticesinde zaten birtakım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü her şey zaten ortaya çıktı. Bütün delilleri ile yakında açıklanacak."

'TEK BAŞINA YAPTIKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Suudi yetkililerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında tek başına davrandıklarının kendisine inandırıcı gelmediğini belirten Usta, şöyle dedi:

"Üzücü bir olay, olmaması gereken bir olay. Bir insanın kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya bir iş için girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmamış olması çok üzücü bir şey. 2018 yılında dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması, aslında hâlâ uluslararası alanla güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığı görüyoruz. Suudi yetkililerinin bu işi tek başlarına yaptıkları bana çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir. Değerli bir gazeteciydi. Sadece Suudi Arabistan için değil insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bin insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü. Evlilik belgesi almak için gelen bir insana bir komplo kurulmuş gibi görülüyor. İnşallah bu son olur. Bizim göstermiş olduğumuz dirayet sonucunda Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. 2018 dünyasında bütün dünya için büyük bir ayıptır bu. Bu sadece Suudi Arabistan'ın değil, aslında bütün bu olayda dahil olan tüm ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum."

'TÜRKİYE ÜZERİNE YANLIŞ ALGIYA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

"Bu iş üzerinden Türkiye'ye bir pay çıkarmaya çalışanlara da böyle bir şeye yeltenmemelerini söylüyorum" diye sözlerini sürdüren Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde, kendi sınırlarında içinde olduğundan bizim oraya hiçbir şekilde müdahil olamayacağımızı herkes çok iyi biliyor. Burada uluslararası hukuk ve kuralları işliyor. Biz de Türkiye olarak bu kurallar neyse onu yerine getirmiş bir ülkeyiz. İstanbul'da olması tabii ki üzücü bir olay. Ama dediğim gibi buradan Türkiye üzerine bu konuyla ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu İngiletere'de, Amerika'da, Fransa'da veya Almanya'da olabilirdi. Türkiye bu konuda çok ciddi bir irade ortaya koyarak Suudi Konsolosluğu'na girerek bütün inceleme ve araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkarmıştır. Olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkartılmasında Türkiye çok ciddi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Ne olursa olsun ne şekilde olursa olsun; öldürüldü mü, öldürüldü. Sonuç değişmiyor. Tabii ki Suudi Arabistan kendisini savunmak için birtakım açıklamalar yapacaktır. Ama gerek adli tıp raporları gerekse yapılan incelemeler hepsini tek tek ortaya koyacaktır."