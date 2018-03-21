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AK Parti'den Şamil Tayyar'a sert 'FETÖ borsası' tepkisi!

AK Parti'den Şamil Tayyar'a sert 'FETÖ borsası' tepkisi!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu, milyon doları veren tahliye oluyor" iddialarına partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:04 - Güncelleme: 21-03-2018 10:21

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı. Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, Tayyar'ı FETÖ soruşturmaları için kamuoyunda olumsuz algı oluşturma operasyonu yapmakla suçladı. 

GİDİP SAVCILARA SUÇ DUYURUSU YAPSIN: “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır." diyen Elitaş şöyle devam etti:

ALGI OPERASYONU: "Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

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KILIÇDAROĞLU’NA MAHKEME RESTİ: Elitaş, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de yanıt verdi. Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • AFGASD 21 Mart 2018 11:11 TENCERE DİBİN KARA BENİMKİ SENİNKİNDEN KARA. HEPİNİZ ORDAYDINIZ.

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