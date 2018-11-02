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AK Parti'den Saadet Partisi'ne Nazır Cihangir İslam çağrısı!

AK Parti'den Saadet Partisi'ne Nazır Cihangir İslam çağrısı!

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir'in TBMM'de yaptığı konuşma büyük tepki toplarken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Saadet Partisi'ne bir çağrı geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 13:00 - Güncelleme: 02-11-2018 13:00

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum." dedi.

Turan, "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden olan konuşması"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz." diyen Turan, Cihangir İslam’ın kürsüdeki konuşması hakkında, "Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu."  değerlendirmesini yaptı. 

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI: Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kürsülere millet bizi zihinsel fanteziler dillendirelim diye getirmedi, hele hele kendisine hakaret edelim diye hiç getirmedi. Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediği şeyler bizatihi bu millete hakaret olduğu gibi, 250 şehidin kemiklerini sızlatmak ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanatmaktır.

AYIPTIR REZİLLİKTİR: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum.

Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 14:24 sp vekili cihangir in meclisteki konuşmasında suç unsuru yok.akp liler niye celalalendi?akplilerin meskelerini düşüren doğru bir konşma yapmış.ilgili vidiyoyu dinledim.hiçbir suç unsuru yok.yediğiniz içtiğinizde gözümüz yok.islamı istismar edip soygunlarınız ve saltanatınız için, karşınızda olanları dünyayı cehenneme çevirdiniz diyor.gayet doğru bir söz.halkı uyutma taktikler, uygulayan akp iktidarınınn şine gelmez böyle sözler.ama kızmaya da hakları yok.duymak istemediğniz sözleri dinlemeyin.dinleyenler yeter.akp iktidarının işine gelmiyor diye onlar eleştirilmeyecek mi?akpliler hem suçlu hem güçlü taktiği uyguluyorlar.halkın uyanması işlerine gelmiyor.boşuna ileri ürmüyorlar;erdoğana itaat farzdır diye.islami hükümleri,kur anın dışında yorumlayıp çarpıtırak uyutmak işlerine geliyor.ahiret ise hiç akıllarında değil.yuh size akpliler.

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