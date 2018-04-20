AK Parti'den olay İyi Parti açıklaması düzenleme yapılacak mı

Herkes İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğini merak ederken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. AK Partili Mustafa Şentop İyi Parti'nin yaptığı 'seçime girebiliyoruz' yönündeki açıklamanın 'siyasi bir çarpıtma' olabileceğinin altını çizdi. Kesin kararı 'YSK verecek' diyen Şentop, 'İyi Parti'nin seçime girebilmesi için düzenleme yapar mısınız' sorusuna ise Şentop olumsuz yanıt verdi.

CNN Türk yayınına katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop İyi Parti İyi Parti'nin seçime girebilecekleri yönündeki

- Doğru mu söylüyorlar onu bilemiyorum belki de çarpıtıp bunu bir şey olarak da söylüyor olabilirler. Bu kararı verecek olan da YSK'dır.

"BİR SİYASİ PARTİYE ÖZEL DÜZENLEME YAPMAK YANLIŞ OLUR"

Spiker: Diyelim ki giremeyeceği açıklandı. Buna yönelik hızlı bir düzenleme olur mu?

- Yok ben şahsi görüşüm olarak söyleyeyim yanlış olur. Bir siyasi partinin seçime girmemesi için de bir düzenleme yapmak yanlıştır. Girmesi için de bir siyasi partiye özel düzenleme yapmak yanlıştır.

"ÜLKEDE HER ZAMAN SEÇİM OLABİLİR, KENDİNİZİ HAZIRLAMANIZ GEREK"

Şentop sözlerine şöyle devam etti: Bunu siyasi parti kuracağı zaman herhalde herkes mevzuata bakıyordur. Bakmıyorsa bakan birileri vardır partide. Nasıl partinin kurulacağını. Sonra bu parti seçim olursa, her zaman seçim olabilir memlekette belli olmaz yani bu işler. Seçime niyetiniz varsa iddianız varsa kendinizi ona göre hazırlamanız lazım. Dolayısıyla bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmeniz lazım.

Nedir o şartlar 6 ay önce sağlanması gereken. Büyük kongrenin yapılmış olması lazım bir. Bu yeterli değil. Türkiye'deki illerin yarıdan fazlasında teşkilatlanmış olması lazım. Yarıdan fazlası teşkilatlandığı kabul edilen illerinde ilçelerinin de en az 3'te birinde teşkilat kurmuş olmak gerekiyor. Teşkilat nedir o da çok basit olsa verin bir şahsa yazıyı gidin teşkilatı kurdurun. Biz kurduk bu olmaz.