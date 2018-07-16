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AK Parti'den OHAL yorumu: Çok şükür sonuna geldik...

AK Parti'den OHAL yorumu: Çok şükür sonuna geldik...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2 senesini doldurmak üzere olan OHAL'in hukuki bir mekanizma olduğunu belirterek "Bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 10:49 - Güncelleme: 16-07-2018 10:49

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) uygulaması 18 Temmuz'da sona eriyor. 2 senesini doldurmak OHAL'in anayasa ve uluslararası hukukta bulunan hukuki bir mekanizma olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" dedi. Yılmaz, OHAL'in kaldırılmasının ardından da terörle mücadelenin kararlı biçimde süreceğini söyledi. Basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Yılmaz, OHAL'le ilgili olarak şu yorumu yaptı: 

"Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp, atmak için kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL, bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasa'mızda ve uluslararası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli birtakım düzenlemeler de yapılarak, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. 

OHAL kalkıyor yeni yasa geliyor! O yasada neler var?

 OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak, normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız, bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak, bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 16 Temmuz 2018 11:23 Neye çok şükür. Abdulkadir SELVİ' nin yazdığına göre OHAL' e benzer maddeleri olan 30 maddelik yeni bir yasa geliyormuş. Sayın Bakan: "Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı." böyle diyor ama iş adamları ile yapılan bir toplantıda; oradaki konuşmacı; iş adamlarına: "OHAL sayesinde işçilere grev yaptırmadık." söylemedi mi? Ondan sonra da OHAL' in kimseye bir zararı yok diyorsunuz, öyle ise OHAL kalkmasın, devam etsin.

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KİMDİR ?
Cevdet Yılmaz
CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır. Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lis

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