AK Parti'den OHAL yorumu: Çok şükür sonuna geldik...

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) uygulaması 18 Temmuz'da sona eriyor. 2 senesini doldurmak OHAL'in anayasa ve uluslararası hukukta bulunan hukuki bir mekanizma olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" dedi. Yılmaz, OHAL'in kaldırılmasının ardından da terörle mücadelenin kararlı biçimde süreceğini söyledi. Basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Yılmaz, OHAL'le ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp, atmak için kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL, bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasa'mızda ve uluslararası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli birtakım düzenlemeler de yapılarak, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek.

OHAL kalkıyor yeni yasa geliyor! O yasada neler var?

OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak, normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız, bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak, bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."