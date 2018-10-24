AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması

MHP'nin Ankara adaylığı için Melih Gökçek isminin gündemde olduğunu ve görüşmelerin ardından durumun netleşeceğini iddaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, Gökçek'le görüştüğünü söyleyerek, "Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim" ifadelerini komuoyuyla paylaştı.

Seçime kendi adaylarıyla girecek olan MHP'de başkan adayı belirleme çalışmaları devam ediyor.MHP kaynaklarının, Mart 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski belediye başkanı Melih Gökçek'in aday gösterileceğini duyurmasıyla siyaset kulisleri hareketlendi.Bu kapsamda Mart 2019 seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiği öğrenildi. MHP kaynakları tarafından, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" bilgisi verildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye soruldu. Özhaseki, "Melih Gökçek bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi. Melih Gökçek bey bir ekoldur. Kimse emeklerini inkar edemez." dedi.