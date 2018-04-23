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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yörük yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yörük yanıtı

Mersin'de Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki Yörüklerle ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'ten cevap geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:34 - Güncelleme: 23-04-2018 13:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki Yörüklerle ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan  Enç, "Yörüklerin asla vatanlarını satmadığını Kılıçdaroğlu'na birisi söylemeli" dedi.

"HAİNLİK YÖRÜKLERİN KİTABINDA YAZMAZ"
Hainliğin Yörüklerin kitabında yazmadığını söyleyen Milletvekili Enç, "Bilmediği belli. Osmanlı'nın temeli Yörük obalarında atılmıştır. 3 kıtaya barış ve huzur getirerek hükmetmiş ecdadımıza bu şekilde saldırmasının arkasında başka nedenler olduğunu düşünüyorum. Sakın ama sakın Yörüklere bulaşmasın, ayranımızı kabartmasın. Yörük ve Türkmenleri kirli siyasetine alet etmesin" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Enç, "Atatürk'ün bu sözünün ruhunu anlamamış bir kişinin çıkıp Osmanlı'ya laf etmesini bir Yörük kadını olarak asla affetmiyorum" diye konuştu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Baha 23 Nisan 2018 13:59 Hiçbir yörük vatanını satmaz...bizi kirli siyasetinize alet etmeyin.zira ısmet ınönü de dahil bir çok devlet adamı ve pasalarin korumalığını dedemler yapmıştır. .. bunu siyaset ve görüş gözetmeden yapmışlardır ...esas olan devlettir kişiler gelip geçicidir. ..

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