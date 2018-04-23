AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yörük yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki Yörüklerle ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "Yörüklerin asla vatanlarını satmadığını Kılıçdaroğlu'na birisi söylemeli" dedi.

"HAİNLİK YÖRÜKLERİN KİTABINDA YAZMAZ"

Hainliğin Yörüklerin kitabında yazmadığını söyleyen Milletvekili Enç, "Bilmediği belli. Osmanlı'nın temeli Yörük obalarında atılmıştır. 3 kıtaya barış ve huzur getirerek hükmetmiş ecdadımıza bu şekilde saldırmasının arkasında başka nedenler olduğunu düşünüyorum. Sakın ama sakın Yörüklere bulaşmasın, ayranımızı kabartmasın. Yörük ve Türkmenleri kirli siyasetine alet etmesin" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Enç, "Atatürk'ün bu sözünün ruhunu anlamamış bir kişinin çıkıp Osmanlı'ya laf etmesini bir Yörük kadını olarak asla affetmiyorum" diye konuştu.