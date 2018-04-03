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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal,  yaptığı yazılı açıklamada,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 19:15 - Güncelleme: 03-04-2018 19:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi. Ünal, CHP liderinin hakaret ve iftiralarla kendisini bir kez daha kirlettiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında AK Parti'ye ve Erdoğan'a ilişkin eleştirilerine cevap verdi. CHP liderinin, Türk siyasetin konusu olmaktan çıktığını psikiyatrinin alanına girdiğini ifade eden Ünal, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hem diplomatik hem de askeri alanda yüksek başarıyla gerçekleştiğini, ülkenin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüyerek G20 ülkeleri arasında birinci olduğunu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"2018 Martında yıllık bazda 160 milyar dolarlık ihracatla kendi rekorumuzu kırmışken, son bir yılda 1,5 milyonluk istihdam sağlanmışken, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yerli ve milli projeler devreye girmiş ve 30 yıllık hayal olan nükleer santralin bugün temeli atılıyorken, Kılıçdaroğlu'nun hastalığına bağlı hezeyanları artmıştır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük hakaretleri, yalan ve iftiralarıyla kendisini bir kez daha kirletmiştir.

"YALANLARINI DEŞİFRE ETMEKTEN USANDIK"

Biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını deşifre etmekten usandık. Kılıçdaroğlu, içinde bulunduğu durumun bir sonucu olarak siyasetsizlik, pespayelik ve çaresizlik üretmektedir. Siyaseti kendi dar ve hastalıklı penceresinden okuduğu için ekonomiden sosyal hayata, terörle mücadeleden siyasete kadar her alanda gerçekleri çarpıtmaktadır. 8 seçim kaybettiği halde oturduğu koltuktan kalkmasını bilmeyen, parti içerisindeki tartışmaları bastırmak için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza hakaret, küfür ve iftirayı kendine şiar edinen bu genel başkan bozuntusunu aziz milletimizin yüksek ferasetine ve maşeri vicdanına havale ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 20:24 Kervan yürüyor herşeye rağmen yürüyor bu kervan durmak yok tam gaz bu kervanı yurutcez elbirliğiyle

    CEVAP YAZ 1 2
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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

64. hükümette Kültür ve Turizm bakanı olan Mahir Ünal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Mahir Ünal'ın özgeçmişi. Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Babasının adı Mehmet Reşat,

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