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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere verdiği tepkiyi eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 18:36 - Güncelleme: 06-04-2018 18:36

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere verdiği tepkiye, 'Ben gerillayı oynamak istiyorum” diyerek terör seviciliğini ifşa eden sanatçı benzerlerine sahip çıkan Kılıçdaroğlu acaba bu ülkenin meşru seçilmiş cumhurbaşkanıyla birlikte sanatçıların terörle savaşan Mehmetçiği ziyaret etmesinden neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz' şeklinde yanıt verdi

'ÇİRKİN BİR DİL KULLANMIŞTIR'

Toplumu 'halkın polisi-sarayın polisi', 'halkın 15 Temmuz'u-sarayın 15 Temmuz'u', '15 Temmuz şehidi-terör şehidi' gibi ayıran Kılıçdaroğlu, şimdi de 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır.

'BIKMIŞ USANMIŞ DURUMDAYIZ'

Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor.

'FAŞİST VE DARBECİ ANLAYIŞI'

Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır.

'BU KADAR RAHATLIK SİYASETTE OLMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkıp ağzına geleni sayıyor, son derece rahat, son derece relaks, böyle adeta antidepresan kullanmış, sakinleştirici almış bir ruh haliyle, gülerek her türlü ağır hakareti, çirkin ifadeyi kullanıyor. Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmediği zaman hukuka hakaret ediyor. Her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor. O hukuksuzluğu yaptığı zaman 'Ben bu hukuku tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. 'Anayasa'yı tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz

ŞEKER FABRİKALARI

"(CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini protestosu) Kamu İhale Kurumunun şeffaf bir şekilde, kameraların önünde gerçekleştirdiği ihaleyi gidip CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar. Yani ihaleyi basmayı 'şeffaf bir şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebilir miyiz Evet, değerlendirebiliriz

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