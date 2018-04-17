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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'da sert cevap!

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'da sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarına sert cevap verdi, “Biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 18:21 - Güncelleme: 17-04-2018 18:21

Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'a seslenmiş ve "AK Parti sözcüsü açıklama yapmış FETÖ'cü kalmadı diye. Şu sorunun cevabını istiyorum. Bunları temizlerken kaçını mahkemeye verdin, kaçı hakkında suç duyurusunda bulundun? Alttakileri temizlediler, baştaki duruyor. AK Parti Sözcüsü'nden öğrenmek istiyorum kaçı hakkında cezai işlem başlatıldı." demişti.

Mahir Ünal'ın Kılıçdaroğlu'na cevabı sert oldu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ünal şunları söyledi

"Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında bize çağrıda bulunmuş.Kendisine cevabımızdır; biz 17-25 Aralık’tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik veriyoruz.

FETÖ'YE CANLI KALKAN OLDUNUZ

Biz ülkemizi bu teröristlerden temizlerken sen ve arkadaşların FETÖ’nün bankalarında hesap açıp finans kuruluşlarına canlı kalkan oluyordunuz Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların “elinizde delil mi var” diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz’dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün kayığına bindiniz, “delil var mı delil “diye bağırıyordunuz.

KASETÇİLİK BÖYLE BİR ŞEY

Zaten 15 Temmuz’a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için. Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz. Ayrıca kulağı var duymaz, dili var hakikatı konuşmaz diye boşa demiyoruz. 2014’te bir TV programında “20 yıl önce ceberrut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir”mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, Kasetcilik böyle bir şey.

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