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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında Erdoğan'ın darbe girişiminden haberinin olduğunu söyledi ve MİT'le ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ise o skandal karikatürü paylaştı. Kılıçdaroğlu'na Ak Parti'den çok sert tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 16:15 - Güncelleme: 18-07-2018 16:15

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü 15 Temmuz'la ilgili MİT iddiası ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ODTÜ'lülerin taşıdığı pankart nedeniyle tutuklanmalarına tepki olarak o skandal karikatürü paylaşması bardağı taşıran son damla oldu.

Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal CHP liderinin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı ve yaşadığı durumdan ötürü kafayı yemek üzere olduğunu söyledi. İşte Mahir Ünal’ın o açıklamaları...

KILIÇDAROĞLU KAVGAYI YAŞATMAK İSTİYOR: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor.

BU HALİ SON DERECE AHLAKSIZ: Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmaylı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor.

AKLINI KAÇIRMAK ÜZERE: Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı darbeleri araştırma komisyonuan davet edilmemiştir kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

KILIÇDAROĞLU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALMIŞTIR: Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. Yakında CHP'nin seçmenlerin delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz.''

TAZMİNAT CEZASI: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğinden bugüne kadar yalanları her defasında gitti Türk yargısına çarptı. Cumhurbaşkanımızın avukatı Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili gerekli şikayetleri bulundu ve bir süreç başladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak 15 Temmuz iddiası

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • ASSİVAS 18 Temmuz 2018 17:03 DARBE OLURSA TANKIN ÜZERİNE İLK BEN ÇIKARIM DİYEN BU KABADAYI TANKI GÖRÜNCE TANKLARIN ARASINDAN ANLAŞARAK ÇIKAR VE BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANININ EVİNDE ÇAY KAHVE KEK YİYEREK DARBEYİ SEYREDEN BU ZATI MUHTEREM SAYIN KILIÇDAROĞLU, CHP KOLTUĞU ELİNDEN GİDERKEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SAĞA SOLA ÇAMUR ATIYOR. ACIYORUM SANA BİR BİR VATANDAŞ OLARAK SN KILIÇDAROĞLU?

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
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