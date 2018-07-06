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AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması

AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bakanlar Kurulu'nun 9 Temmuz pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyledi. Elitaş, bakanların ağırlıklı olarak dışarıdan olacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 12:17 - Güncelleme: 06-07-2018 12:26

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte yeni bakanlar kurulunun ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bakanlar Kurulu'nun 9 Temmuz pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DIŞARIDAN BAKANLAR AĞIRLIKLI OLACAK": Elitaş, kabine ile ilgili soruya, "Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir." dedi.

PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARIN BAŞINDA AK PARTİ GENEL BAŞKANI OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında kabine ile ilgili olarak, "Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Baran YILMAZ 06 Temmuz 2018 13:30 Duyduk duymadık demeyin seçilmemişleride bakan yapabilir niye böyle yaptılar şöyle yaptılar kimsenin artık demeye hakkı yok bunları bile bile eğer tercihinizi yapmışsanız demek doğru yapmışsınız 16 yıldır yönetiyorlar halen eski vaatler bu vaatleri 16 yıldır neden yerine getirmediniz denilmedi hadi hayırlısı

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