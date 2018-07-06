AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte yeni bakanlar kurulunun ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bakanlar Kurulu'nun 9 Temmuz pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"DIŞARIDAN BAKANLAR AĞIRLIKLI OLACAK": Elitaş, kabine ile ilgili soruya, "Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir." dedi.



PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARIN BAŞINDA AK PARTİ GENEL BAŞKANI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında kabine ile ilgili olarak, "Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız." diye konuştu.