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AK Parti'den flaş ittifak açıklaması

AK Parti'den flaş ittifak açıklaması

AK parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur ittifakı için, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 11:50 - Güncelleme: 12-03-2018 11:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Ünal MHP ile yapılacak ittifak konusunda şunları söyledi;

Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. CHP bugüne kadar hiç bir zaman çözümün, milletin ihtiyaçlarının yanında oldu mu, hayır. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir.

OHAL'İN DEVAM ETMESİ İHTİYACA BAĞLI: OHAL'in devam edip etmemesi ihtiyaca bağlı. Milli Güvenlik Kurulu'nun  önündeki istihbarat raporlarını değerlendirmesi ile alakalı. OHAL bir zorunluluk ve kaçınılmaz olarak uzatılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 12:19 ne fılaş habermiş be.... yemeyiz bu numaraları... İYİ olacak herşey :))))

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