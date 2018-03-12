AK Parti'den flaş ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Ünal MHP ile yapılacak ittifak konusunda şunları söyledi;

Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. CHP bugüne kadar hiç bir zaman çözümün, milletin ihtiyaçlarının yanında oldu mu, hayır. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir.

OHAL'İN DEVAM ETMESİ İHTİYACA BAĞLI: OHAL'in devam edip etmemesi ihtiyaca bağlı. Milli Güvenlik Kurulu'nun önündeki istihbarat raporlarını değerlendirmesi ile alakalı. OHAL bir zorunluluk ve kaçınılmaz olarak uzatılıyor.