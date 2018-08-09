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AK Parti'den erken seçimler için flaş sözler

AK Parti'den erken seçimler için flaş sözler

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi, erken seçim tartışmalarına açıklık getirdi. AK Parti ve MHP'nin anayasa değişikliği için yeterli çoğunluğa sahip olmadığını söyleyen Geldi, CHP'den böyle bir teklif gelmesi halinde konuyu değerlendirebileceklerini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 21:20 - Güncelleme: 09-08-2018 21:20

ANKARA'da yerel seçimlerin öne alınacağı tartışmaları sürerken konuyla ilgili en net açıklama AK Partili Mehmet Geldi'den geldi. Bu konuda anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Geldi, bu konuda CHP'den bir teklif gelmesi halinde konunun değerlendirilebileceğini kaydetti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi.

Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, "Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir" diye konuştu.

"CHP TEKLİF GETİRİRSE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

Mehmet Geldi, bir gazetecinin 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine, "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • oryat 09 Ağustos 2018 21:48 chp böyle bir şey yaparsa kesin enayi oldukları konusunda hiç bir şüphem kalmayacak.

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