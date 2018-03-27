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AK Parti'den çok sert yanıt: Mitomani

AK Parti'den çok sert yanıt: Mitomani

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili FETÖ suçlamasına yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:52 - Güncelleme: 27-03-2018 14:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki C Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sözlerine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak şu sözleri sarf etmişti: Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. FETÖ'nün bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • ne demeli 27 Mart 2018 15:26 kılışdarın dediklerinin hangisi yanlış?

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