AK Parti'den çok sert yanıt: Mitomani

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki C Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sözlerine yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak şu sözleri sarf etmişti: Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. FETÖ'nün bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş.