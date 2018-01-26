AK Parti'den CHP'ye sert Afrin tepkisi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kananıda hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek söylemini başlattı. CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor.

ABD ISRARLA REDDETTİ

(ABD'nin güvenli bölge önerisi) Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı, güvenli bölge ile ilgili geçmişte Türkiye'nin ısrarla çağrıları oldu. Mülteciler için bu bölgenin hem uçuşa yasak hem güvenlik bölge oluşturması... Ama ABD bunu ısrarla reddetti. Geldiğimiz noktada terör bir koridoru oluşturmaya çalışırken Amerika'nın bu konuda kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz.

SON DERECE İLGİNÇ

(ABD'li sözcünün 'PKK' açıklaması) Bu da son derece ilginç. Bunu düzeltme gereği de görmedi. Hem ABD'nin hem AB'nin Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Suriye'de SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü bunu itiraf etmiş olduk.

  • Siyaset 26 Ocak 2018 11:42
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