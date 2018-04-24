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AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki! Soytarı tebiyesiz hadsiz...

AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki! Soytarı tebiyesiz hadsiz...

ANKARA'dan 24 Haziran 2018 seçimlerine ilişkin son dakika haberler ve açıklamalar arka arkaya geliyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısın sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Ünal'a Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili sorular yöneltildi. İşte verdiği yanıtlar;

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:19 - Güncelleme: 24-04-2018 17:17

24 Haziran'da erken seçim kararı alınmasının ardından Ankara toz duman. CHP-İYİ Parti ve SP arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken AK Parti de MKYK'yı topladı. Toplantı sonrasında kameraların karşısına çıkan Mahir Ünal'dah CHP için zehir zemberek açıklamalar geldi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM’ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur.

KİMSENİN PARMAK SALLAMA HAKKI YOK: Bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir.

KASETLE GELMİŞ CHP GENEL BAŞKANI: Bugün ana muhalefet partisinin genel başkanı, biliyorsunuz öyle bir siyasi profil var ki

TERBİYESİZ... O PARMAĞI...
Kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik böyle bir edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz.

karşımızda kasetle gelmiş, kayıkçı, yalan söylemekten hiçbir şekilde imtina etmeyen bir profille karşı karşıyayız. Bugün kalkmış, Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, Firavun diye bizi nitelendiriyor. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden Firavun da olmaz. Çünkü Firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa’nın kavmine ihanet eden Samira olur. Olsa olsa kavmine ihanet eden ve ihanetin simgesi olarak buzağ yapan bir Samira çıkar kendisinden. Biz hiçbir zaman kavmimize ihanet etmedik. Biz Musa’yı da biliriz, Firavun’u da biliriz, Samira’yı da biliriz, lideri de biliriz.

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BU SÖZLER KİME?
-Kasetle gelen 15 temmuz kaçkını, her seçimde yenilgiye uğratılmış birisinin kayığından bahsediyoruz. Birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara hayırlı olsun diyoruz.

BBP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ HÜDAPAR'A GİDECEKLER Mİ?

-Biz daha önce hem genel başkanımız hem de sözcüler tarafından bizim görüşmeler konusunda herkese kapımızın açık olduğunu ifade ettik. BBP’nin daha önceden bir deklarasyonu oldu. BBP’nin bu konuda cumhurbaşkanımızı ve cumhur ittifakını desteklediği yönünde açıklamaları oldu. Bugün sayın Mustafa Destici ile Mustafa Elitaş ve benim bir görüşmemiz gerçekleşecek. Görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. MHP ile de bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. Karşılıklı görüşmelerimiz bizim niyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızın yanı sıra protokol çalışılacak teknik bir detay. Bizim BBP ile görüşmemiz var. Demokrat Parti ve Hüdapar ile görüşme söz konusu değil.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR48 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 18:02 Troller operasyonlara başlamış like dislike operasyonları. Ne yaparsanız yapın ÇARŞI PAZARDA BİZ YÜZYÜZEYİZ. KİMİN NE FİKİRDE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ ÖYLE ALGI OPERASYONLARI YANDAŞ ANKETÖRLER SEÇİM HİLELERİ SÖKMEYECEK İNŞAALLAH BU MİLLET GAYET İYİ BİLİYOR TÜRKİYE NİN DURUMUNU!!!!! NE ZIRVALARSANIZ ZIRVALAYIN ÇEKİLECEKSİNİZ SOSYAL PATLAMA KAPIDA İÇ SAVAŞ KAPIDA. ARTIK TÜRKİYE NİN ÜZERİNDEN ELLERİNİ ÇEK TAYYİP ERDOĞAN!!!!! ÜLKEMİN ÖNÜNDEN ÇEKİL ERDOĞAN. BU MİLLET ESARET ZİNCİRLERİNİ KIRDIĞI ZAMAN BÜTÜN HERŞEY HAKİKATİYLE ÇIKACAK ORTAYA. ÖYLE TRİBİ ÇİRKEFLİĞİ DE BIRAKIN ÜLKEYİ SEVİYORSANIZ ZARAR VERMEDEN ÇEKİLİRSİNİZ. TEŞKİLATLARINIZ DAHİL SOKAKTA KİMSENİN TADI TUZU YOK ESNAFI FALAN SAYMIYORUM BİLE KİMSEDE NE HEYECAN NE DE GELECEĞE DÖNÜK UMUT. HATTA SİZ DE BİLE YOK. YOK YOK YOOKKKKKK YALAN KONUŞMAYINNN !

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Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

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