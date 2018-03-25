  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'den CHP'nin kalesi için MHP ile ittifak

AK Parti'den CHP'nin kalesi için MHP ile ittifak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 Temmuz'dan bu yana MHP ile süreci birlikte hareket ettiklerini söyleyerek İzmir için de benzer bir çalışmayı yerel seçimler için yürütebileceklerini ifade etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-03-2018 19:46 - Güncelleme: 25-03-2018 19:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de MHP ile yerel seçimler için ittifak yapabileceklerini söyledi. 

AK Parti Balçova 6’ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu´nda gerçekleştirildi. Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan da katıldı.Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AKP arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı.

'SÜRECİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ'

Dağ, “İttifak konusu, 15 Temmuz´dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz´da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP’nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz´da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'den CHP'nin kalesi için MHP ile ittifak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Mart 2018 20:47 AKP'lilerin Huyudur, her konuşmasında saçma sapan bir şeyler söyler............

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro