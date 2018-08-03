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AK Parti'den CHP açıklaması: Bu işin sonu kayyum

AK Parti'den CHP açıklaması: Bu işin sonu kayyum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'deki imza krizine ilişkin yaptığı yorumda "Bu işin sonu kayyum" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:05 - Güncelleme: 03-08-2018 11:06

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultay için 630 delegeden imza toplandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise 'ilk incelemelere göre' kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediğini söyledi.

AK Partili Turan da söz konusu bilgilerin görsellerini Twitter hesabından paylaşarak "Bu işin sonu kayyım!" yorumunu yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 11:29 Amerika kararda Yargı Bağımsızlığı İnsan Hakları diyor!..................... Bakanı Gül'den Yaptırım Tepkisi: Herhangi Bir Ülkede Tek Kuruşum Yoktur diyor!... Başkanvekili CHP diyor!.

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