AK Parti'den CHP açıklaması: Bu işin sonu kayyum

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultay için 630 delegeden imza toplandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise 'ilk incelemelere göre' kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediğini söyledi.

AK Partili Turan da söz konusu bilgilerin görsellerini Twitter hesabından paylaşarak "Bu işin sonu kayyım!" yorumunu yaptı.