  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'den 'Brunson' açıklaması: Ciddi iddialar var

AK Parti'den 'Brunson' açıklaması: Ciddi iddialar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ABD ile krize neden olan ve şu anda ev hapsinde bulunan ABD’li rahip hakkında, “Brunson hakkında ciddi iddialar var” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-08-2018 18:28 - Güncelleme: 13-08-2018 18:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken özellikle ABD ile Türkiye arasındaki krizin nedeni olarak gösterilen papaz Brunson'la ilgili de çok ciddi iddiaların olduğuna dikkat çekti. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle; "Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu.Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil.Bu çok önemli bir konu.Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek. Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.Türkiye bu konuda tüm olumlu çabayı gösteriyor.Papaz Brunson’u bırakın eve gönderin diyorlar,saat dakika veriyorlar böyle bir şey olabilir mi? Bağımsız egemen bir ülkenin yargısına sen bunu söylüyorsun.

SİYASİ KARARLA TUTUKLANMADIĞI İÇİN SİYASİ KARARLA BIRAKILMAZ

Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD’nin anlamak istemediği bu."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'den 'Brunson' açıklaması: Ciddi iddialar var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 18:55 Krizin Sebebi bu DEGIL , NEDEN ANLAMIYORSUNUZ, KRIZIN Sebebi, Irandaki Ambargoyu delen Türkiyeye karsi yaptirimlardir, Rezzakda bunun birtanesi, iranin satis yaptigi tek ülke bizdik, Anlayin artik, Komsularimizla aramiz iyi olsa inanin sorun falan olmayacak

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro