AK Parti'den 'Brunson' açıklaması: Ciddi iddialar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken özellikle ABD ile Türkiye arasındaki krizin nedeni olarak gösterilen papaz Brunson'la ilgili de çok ciddi iddiaların olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle; "Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu.Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil.Bu çok önemli bir konu.Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek. Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.Türkiye bu konuda tüm olumlu çabayı gösteriyor.Papaz Brunson’u bırakın eve gönderin diyorlar,saat dakika veriyorlar böyle bir şey olabilir mi? Bağımsız egemen bir ülkenin yargısına sen bunu söylüyorsun.

SİYASİ KARARLA TUTUKLANMADIĞI İÇİN SİYASİ KARARLA BIRAKILMAZ

Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD’nin anlamak istemediği bu."