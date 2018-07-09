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AK Parti'den Bakanlar Kurulu açıklaması

AK Parti'den Bakanlar Kurulu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı kabine merakla bekleniyor. Türkiye'nin merak ettiği kabinede hangi isimler olacak? AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 11:57 - Güncelleme: 09-07-2018 11:57

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı merakla beklenen kabineye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı NTV'de soruları yanıtladı. Bostancı herkesin merakla beklediği kabine ile ilgili soruya yanıt verdi. 

Bostancı, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir." dedi.

Bostancı'nın açıklamaları şöyle: CHP'nin 'Törende ayağa kalkmayız' açıklamasına yanıt: "Sadece AK Parti'nin Genel Başkanı değil. Yüzde 52,5 oy almış bir Cumhurbaşkanı. Sayın Erkek oraya dikkat çekmiyor. CHP'ye tavsiyem halkın tavrından ders çıkarsın.

SİZİN KURALLARA UYMANIZ GEREKİYOR: Orada göstereceği saygı halka gösterilecek saygıdır. Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın statüleri aynı değil. Kurallar ve ilkeler var. Herkesi temsil eden bir makama gelen bir kişi Meclis'te yemin edecekse sizin kurallara uymanız gerekir. Bu bir fırsattır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • misafir 09 Temmuz 2018 12:42 anayasa mahkemesine saygı duymuyorum diyen ve ettiği yemini ayaklar altına alan kişiye herkes saygı duymak zorunda değil burası artık bir çiftlik değil mi ne de olsa

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