AK Parti'den Bahçeli'ye seçim yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı konusunda hükümete yaptığı çağrıya AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." diye cevap verdi.

Turan, Bahçeli'nin seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığının belli olması için önerdiği formülle ilgili ise, "6 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok." sözleriye cevap verdi.

Turan'ın açıklamaları:

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİ

HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğinize, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın.

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