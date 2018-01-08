  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'den Bahçeli'ye seçim yanıtı

AK Parti'den Bahçeli'ye seçim yanıtı

Seçim ittifakı konusunda bu sabah açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine AK Parti'den yanıt geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-01-2018 16:59 - Güncelleme: 08-01-2018 16:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı konusunda hükümete yaptığı çağrıya AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." diye cevap verdi.

Turan, Bahçeli'nin seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığının belli olması için önerdiği formülle ilgili ise, "6 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok." sözleriye cevap verdi.

Turan'ın açıklamaları:

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır. 

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİ

HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğinize, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın.

Devlet Bahçeli'den 2019 seçimi için bomba Erdoğan kararı

Devlet Bahçeli açık açık söyledi! Abdullah Gül adayım diye...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'den Bahçeli'ye seçim yanıtı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Ali km. 08 Ocak 2018 22:31 Bahceli Erdoğan'ı bitirmeye kararli gibi akp ye sığınarak olası kurt oylarını akpden uzaklaştırıyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat