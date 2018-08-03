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AK Parti'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi! Karar siyasidir...

AK Parti'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi! Karar siyasidir...

AK Parti Genel Merkezi, Rahip Brunson'un yargı tarafından tahliye edilmemesi üzerine aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez..."

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 14:15 - Güncelleme: 03-08-2018 14:15

AK Parti'den ABD'nin Rahip Brunson bahanesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarına karşı sert bir açıklama yayınladı. AK Parti Genel Merkezi'den yapılan açıklamada "Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez" denildi.

ABD, Rahip Brunson'un tahliye edilmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almış, ABD Senatosu da F-35'lerin teslimini engelleyen tasarıyı kabul etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 14:40 RESİ SEÇİMLERDE ELİNDEN MİKROFONU DİLİNDEN İNCEYİ KEMALİ KENDİ HALKINI ELEŞTİRMEYİ DÜŞÜRMÜYORDU.NERDE REİS ? ABD HÜKÜMETE YASK GETİRDİ AMA ŞU MEŞHUR BAŞKAN HALA DİLİNİ YUTMUŞ GİBİ MONUŞAMIYOR. ORTADA BİLE YORK??? NERDE KÜRSÜDEN PROMTERDAN BAKARAK EEEEEYYY BAY TRAMP DEMESİNİ BEKLERDİK

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