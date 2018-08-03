AK Parti'den ABD'nin Rahip Brunson bahanesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarına karşı sert bir açıklama yayınladı. AK Parti Genel Merkezi'den yapılan açıklamada "Yaptırım kararı siyasidir, tehditkar dil asla kabul edilemez" denildi.
ABD, Rahip Brunson'un tahliye edilmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almış, ABD Senatosu da F-35'lerin teslimini engelleyen tasarıyı kabul etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN AK Parti'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi! Karar siyasidir... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER