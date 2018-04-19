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AK Parti'den '100 bin imza' ve adaylık açıklaması

AK Parti'den '100 bin imza' ve adaylık açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, 100 bin imza konusunda son sözün YSK'da olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 18:43 - Güncelleme: 19-04-2018 18:43

Uyum yasalarıyla ilgili toplantılar sona erdi. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklama yaptı. Yazıcı açıklamasında; Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili toplanması gereken 100 bin imzanın YSK tarafından oluşturulacak seçim merkezlerinde seçmenler tarafından verileceğini söyledi.

Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSk'da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis'ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

Yazıcı, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil" diye konuştu.

Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.

SON SÖZ YSK'DA!

En az 100 bin kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kurullarına kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla başvurmaları düzenlemesini içeriyor. 100 bin imza vermek isteyenler sadece bir adaya imza verebilecek. Kontrol ve denetimleri seçim kurulları yapacak. Bu denetimi sağlayacak.

Paket önümüzdeki hafta yasalaşacak.

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinen Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" ifadesini kullanmıştı.

100 BİN İMZA KİMİN İÇİN GEREKLİ?

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekili tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Milletvekilleri tarafından aday gösterilmeyen ancak Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin ise en az 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 19 Nisan 2018 19:47 100 000 imza topla aday ol. Ama belki de gene olamayacaksın.Sanki dalga geçiliyor gibi.İnsanı, şu demokratik ve dijital çağda utandırıyor bu tip davranışlar. Allah aklımızı korusun!

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