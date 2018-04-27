  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ak Parti'de sürpriz milletvekili adayı! Çok şaşıracaksınız

Ak Parti'de sürpriz milletvekili adayı! Çok şaşıracaksınız

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 13:39 - Güncelleme: 27-04-2018 13:39

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Soner Halisdemir, adaylık başvurusunu ailesiyle birlikte AK Parti Niğde İl Başkanlığına yaptı.

Başvuruda Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kız kardeşi Ganime Halisdemir de bulundu. Soner Halisdemir açıklamasında şunları söyledi:

“Önümüzde ülkemizin var olma, ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, bu onurlu yürüyüşün liderimizin dediği gibi ‘Kefenimizi alıp yola çıktık’.

ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ: Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bu kutlu yola güç katmak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içerisinde bir nefer olmak için 24 Haziran seçimlerinden AK Parti Niğde Milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım.

BU KARARI ALMAK BENİM İÇİN KOLAY OLMADI

Bu zor kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem onur edici, hem de ağır bir sorumluluk gerektirmektedir. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizde yaşanan alçak darbe girişimi sonucundan bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının verdiği destekle bu adımı attım. Hiçbir menfaat gözetmeksizin milletim ve memleketim için ölmekse, ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet mantığıyla yola çıktım."

İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

AK Parti'de aday olmayacak isimler! Aralarında ağır toplar var

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ak Parti'de sürpriz milletvekili adayı! Çok şaşıracaksınız haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Emir 27 Nisan 2018 15:04 Hakediyor bence halisdemir

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro