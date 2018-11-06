  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

'AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı' Yeni Şafak yazarı yazdı

'AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı' Yeni Şafak yazarı yazdı

"Yerel seçimler öncesi AK Parti'de rekabet, bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı. AK Parti'nin muhtemel adaylarıyla ilgili olumsuz haberlerin kaynağı yine AK Parti içinden..."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:59 - Güncelleme: 06-11-2018 08:59

YENİ Şafak yazarı Hasan Öztürk, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de rekabetin, bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktığını ileri sürdü. Öztürk, AK Parti'nin muhtemel adaylarıyla ilgili olumsuz haberlerin kaynağının yine AK Parti içinde olduğunu iddia etti.

Yazısına "Ak Parti birbirine çelme takanların partisi midir" başlığı atan Hsan Öztürk, AK Parti'nin muhtemel adaylarıyla ilgili olumsuz haberleri servis edenlerin yine AK parti içinden olduğunu belirtip örnekler verdi. "Örnek mi istiyorsunuz? Mesela, Marmara’nın önemli bir büyük şehrinde tarihi saat kulesinin tepesine yıllar önce PVC’den bir kat konmuş! Ama ne hikmetse tam da bu dönemde gündeme gelivermiş. İlginç değil mi?" diye yazan Öztürk, şöyle devam etti:

BÜTÜN TARTIŞMALI MESELELERİN KAYNAĞI İÇERDE... Yine mesela, Ege’ye ve Marmara’ya kıyısı olan bir büyük şehirde, belediye başkanının yakınlarıyla ilgili iftiraya kadar uzanan iddialar yazılıp çizilir olmuş. Küçük bir araştırma neticesinde ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor: Bütün bu tartışmalı meselelerin ana kaynağı Ak Parti’nin içinde. Muhtemel aday adayları arasındaki rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıkmış görünüyor.

 Oysa biz, dürüst, temiz bir rekabetin Türkiye ve şehirlerimiz için gerekli olduğuna inanıyoruz. Ve Ak Parti'nin kurmaylarının ısrarla söylediği "Bizde göreve talip olunmaz. Görev verilir. Görevi alan da layıkıyla yapar" sözlerinin gerçekliğine inanmak istiyoruz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı' Yeni Şafak yazarı yazdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro